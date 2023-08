DocGo fustigé par les responsables de New York concernant sa gestion des demandeurs d’asile

La société de télésanté et de transport médical DocGo a été critiquée par les responsables du comté d’Albany pour avoir prétendument omis de fournir des soins de santé et des services de base aux migrants conformément à un contrat de 432 millions de dollars que la société a obtenu par la ville de New York début mai.

Les allégations, rapportées pour la première fois par Le New York Timesentourent l’afflux de migrants à New York et un contrat sans appel d’offres attribué à DocGo pour aider à fournir aux demandeurs d’asile un logement et des services, tels que les soins médicaux, la nourriture, le transport, la sécurité, la gestion des cas et l’hébergement.

Selon autorités d’AlbanyDocGo aurait omis de fournir les services conformément aux termes de son contrat, n’aurait pas livré de nourriture aux demandeurs d’asile ou aurait avarié de la nourriture, et aurait manqué de communication adéquate pour assurer une coordination suffisante avec les autorités et agences locales afin d’assurer une prise en charge adéquate des migrants.

Plus de 700 migrants seraient localisés dans la région d’Albany.

Lors d’une conférence de presse mardi, Dan McCoy, directeur du comté d’Albany, a déclaré que la société « donne [officials] un moment difficile. » Il a également affirmé qu’un garde-manger devait dépenser 6 000 $ en nourriture et l’apporter à l’hôtel local « parce que l’un des entrepreneurs alimentaires [DocGo] n’avaient pas fourni le service. »

En réponse aux récentes allégations, un porte-parole de DocGo a déclaré MobiHealthActualités par e-mail, « Ces affirmations récentes sont la première fois que DocGo a connaissance des problèmes cités par les responsables de la ville d’Albany ou du comté d’Albany. »

Il a déclaré que le PDG de la société avait « maintenu un canal de communication direct et ouvert avec de nombreux hauts fonctionnaires du comté qui a été utilisé à plusieurs reprises depuis le lancement du programme fin mai ».

DocGo affirme que la chaîne a été utilisée il y a trois semaines, le 14 juillet, pour communiquer avec des membres supérieurs de l’équipe de l’exécutif du comté, et affirme qu’il n’a pas eu de nouvelles du comté depuis lors concernant quoi que ce soit, y compris les allégations.

DocGo a dit MobiHealthActualités que si les affirmations étaient factuelles, c’était « inacceptable ». Il a déclaré avoir formé une équipe pour examiner les allégations, et si elles s’avèrent exactes, la société « prendra des mesures pour s’assurer qu’elles ne se reproduisent plus ».

Au cours de la société appel aux résultats du deuxième trimestre cette semaine, son PDG Anthony Capone a fait référence aux affirmations et a déclaré que le récent sondage de la société auprès de plus de 500 migrants dont elle avait la charge montrait que plus de 85% « aiment le programme » et se sentent soutenus – une déclaration que la société a réitérée à MobiHealthActualités dans le courriel.

La société a également indiqué MobiHealthActualités qu’il s’est associé à la ville de New York, y compris des cadres de comté dans les municipalités de l’État de New York ; les organisations communautaires; les associations locales à but non lucratif ; et des fournisseurs locaux pour s’assurer que les besoins des demandeurs d’asile sont satisfaits.

« À Albany, la grande majorité des fonds alloués par la ville de New York pour le logement, la nourriture, la lessive et la sécurité sont versés aux vendeurs locaux d’Albany. En collaboration avec un partenaire local appartenant à MWBE à Albany, nous fournissons trois repas emballés individuellement par jour, rencontrant restrictions alimentaires, telles que les options halal et végétariennes, à chaque personne asilée de notre programme sans frais. À ce jour, DocGo a déjà fourni plus de 25 500 repas aux personnes asilées hébergées à Albany. Tous les repas répondent aux normes nutritionnelles strictes de la ville de New York.

De plus, DocGo dispose d’une navette dédiée fonctionnant tous les jours qui amène les demandeurs d’asile vers et depuis les traitements médicaux et garantit l’accès aux transports en commun », a déclaré un porte-parole de l’entreprise. MobiHealthActualités.

« DocGo a accueilli la maire d’Albany lorsqu’elle a visité deux de nos hôtels au début du programme. Et bien que les responsables locaux n’aient jamais demandé à visiter nos sites depuis lors, nous proposons maintenant aux responsables du comté et au maire de visiter afin qu’ils puissent être témoins de première main de la qualité de notre programme et des soins que nous prodiguons. »

Le bureau de McCoy dans le comté d’Albany n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant les déclarations faites ci-dessus par DocGo.