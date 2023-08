DocGo annonce une augmentation de ses revenus, relève ses prévisions de revenus pour 2023 et augmente ses revenus en matière de santé numérique

Société de télésanté et de transport médical DocGo a publié ses résultats financiers du deuxième trimestre, affichant un chiffre d’affaires total de 125,5 millions de dollars, contre 109,5 millions de dollars à la même période l’an dernier.

Les revenus des services de santé mobiles de la société se sont élevés à 80,1 millions de dollars au deuxième trimestre 2023, contre 87,3 millions de dollars au deuxième trimestre 2022, et elle a déclaré des revenus de 45,4 millions de dollars pour ses services de transport, contre 22,2 millions de dollars au deuxième trimestre 2022.

La société a déclaré que les revenus des tests COVID de masse au cours des premier et deuxième trimestres de l’année étaient inférieurs à 1 million de dollars, contre 28 millions de dollars au deuxième trimestre de 2022.

Le bénéfice net déclaré était de 1,3 million de dollars pour le deuxième trimestre, contre 11,8 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2022, et le BAIIA ajusté était de 9,1 millions de dollars, contre 12,3 millions de dollars.

DocGo a indiqué qu’au 30 juin, son total de trésorerie et d’équivalents de trésorerie s’élevait à 123,8 $. Il a également indiqué qu’il n’avait aucune dette importante et maintenait une ligne de crédit de 90 millions de dollars.

La société a augmenté ses prévisions de revenus pour 2023 à 540 à 550 millions de dollars et a ajusté son EBITDA à 48 à 53 millions de dollars.

« La dynamique des nouveaux projets à la fin du deuxième trimestre a été exceptionnelle et cette dynamique s’est encore accélérée en juillet. Nous constatons une forte croissance sur nos principaux marchés et une forte demande de la part des grands payeurs pour nos programmes de soins de santé proactifs. Nous continuons d’investir stratégiquement les bénéfices de nos programmes municipaux de santé de la population dans nos programmes de payeurs, tels que la surveillance à distance des patients, la gestion des soins chroniques et la réduction des écarts de soins. Cette approche nous permet de financer notre croissance agressive à partir de notre propre bilan », a déclaré Anthony Capone, PDG de DocGo, dans un communiqué. .

Société d’assurance Medicare Advantage basée au Tennessee Clover Health a publié ses résultats du deuxième trimestre 2023 quelques jours après avoir annoncé qu’il avait évité d’être radié du NASDAQ grâce au rétablissement de la conformité avec l’exigence de prix d’offre minimum de clôture à 1 $ ou plus par action pendant au moins 10 jours consécutifs.

Pour le deuxième trimestre de cette année, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 513,6 millions de dollars, contre 846,7 millions de dollars au même trimestre l’an dernier. Les revenus d’assurance ont augmenté de 17 % pour atteindre 314,4 millions de dollars, contre 268,5 $ au T2 2022.

La perte nette du deuxième trimestre de cette année était de 28,8 millions de dollars, contre 104,4 millions de dollars au deuxième trimestre de l’année dernière, et le BAIIA ajusté s’est amélioré pour atteindre un gain de 10 millions de dollars, contre une perte de 83,9 millions de dollars au deuxième trimestre de 2022.

« Nous sommes ravis d’avoir réalisé notre premier bénéfice trimestriel sur l’EBITDA ajusté en tant que société ouverte », a déclaré le PDG de Clover Health, Andrew Toy, dans un communiqué. et continuer à investir dans la R&D de Clover Assistant et nos capacités de soins à domicile. Nous avons plusieurs initiatives passionnantes dans chacun de ces domaines qui, selon nous, nous permettront de maintenir notre élan tout au long du second semestre de l’année et jusqu’en 2024. Nous reflétons cette attente via des prévisions considérablement améliorées pour l’ensemble de l’année 2023 pour le segment Assurance et sur une base consolidée. »

Entreprise de soins virtuels directement au consommateur, Hims & Hers Health, a déclaré un chiffre d’affaires de 83% d’une année sur l’autre au deuxième trimestre de cette année à 207,9 millions de dollars, contre 113,6 millions de dollars au même trimestre l’an dernier.

La perte nette s’est élevée à 7,2 millions de dollars, en baisse par rapport à 19,7 millions de dollars au deuxième trimestre de l’année dernière, et le BAIIA ajusté a été un gain de 10,6 millions de dollars, contre une perte de 7,5 millions de dollars au deuxième trimestre de 2022.

La société a relevé ses prévisions de revenus pour l’année 2023 de 830 à 850 millions de dollars et ses prévisions d’EBITDA ajusté de 35 à 40 millions de dollars.

« Nous sommes ravis des progrès réalisés ce trimestre, qui, selon nous, jettent les bases d’une croissance à long terme avec un profil de marge attrayant grâce à des avantages concurrentiels distincts », a déclaré Yemi Okupe, directeur financier de Hims & Hers Health, dans un communiqué. « Notre volant d’inertie économique fonctionne clairement. Il nous a permis de proposer stratégiquement des produits personnalisés très recherchés à des prix très attractifs et d’augmenter simultanément les marges. Nous pensons que cela nous positionne de manière unique pour des gains de parts de marché significatifs. »