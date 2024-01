Doc sur le photographe George Platt Lynes acquis par Greenwich Ent. – Date limite

Divertissement de Greenwich

EXCLUSIF: Greenwich Entertainment a acquis les droits américains du documentaire primé Maître caché : l’héritage de George Platt Lynessur le photographe pionnier et l’un des premiers artistes américains à vivre comme un homme ouvertement gay.

Sam Shahid, directeur artistique renommé dans les domaines du cinéma, de la publicité et de la mode, a fait ses débuts en tant que réalisateur avec Maître caché, qui a été projeté dans des festivals de cinéma du monde entier, notamment au récent Festival international du film de Palm Springs et au Festival international du film de San Diego, où il a remporté le prix Breakthrough Documentary. Greenwich prévoit de sortir le documentaire ce printemps dans les salles et sur les plateformes de divertissement à domicile.

George Platt Lynes derrière la caméra Divertissement de Greenwich

“Maître caché raconte l’histoire du photographe innovant et bon vivant George Platt Lynes », note un communiqué, « présentant une superbe collection de photographies des années 1930 et 1950, révélant la vie de Lynes moins connu : son œil doué pour la forme masculine, sa longue vie. amitiés à terme avec Gertrude Stein et Alfred Kinsey, et son influence durable en tant que l’un des premiers artistes américains ouvertement gay.

Le communiqué continue : « George Platt Lynes a commencé sa carrière en photographiant des célébrités, et ce sont ces portraits ainsi que son travail de mode extravagant dont on se souvient le mieux aujourd’hui. Cependant, le cœur de George, sa passion et son plus grand talent étaient ailleurs, dans son travail sur le nu masculin. Cette œuvre, sensuelle et radicalement explicite pour son époque, n’a commencé que récemment à être pleinement découverte et appréciée pour la révolution qu’elle représente : un homme capturant ses fantasmes comme un cadeau, une fenêtre sur un avenir que son appareil photo a vu venir avant tout le monde.

Divertissement de Greenwich

Lynes (1907-1955) a contribué aux magazines Harper’s Bazaar et Town & Country et a dirigé le bureau hollywoodien de Vogue pendant un certain temps. Parmi les personnes célèbres qu’il a photographiées figuraient l’actrice Gloria Swanson, le peintre Edward Hopper, les écrivains Marianne Moore, Jean Cocteau, Aldous Huxley et le poète Ee Cummings. Il a discrètement réalisé des images homoérotiques de nus masculins, mais a détruit une grande partie de son travail avant sa mort d’un cancer du poumon. Certains documents survivants ont ensuite été obtenus par le Kinsey Institute de l’Université de l’Indiana.

“Une reconquête fascinante de la vie et de l’art d’un photographe dont la photographie de mode préfigurait Avedon, dont la photographie de nu préfigurait Mapplethorpe et dont le style de vie anticipait l’ouverture qui n’est devenue courante que dans les décennies qui ont suivi sa mort”, a déclaré le co-président de Greenwich, Edward Arentz, dans un communiqué. déclaration.

“George nous a fait un cadeau époustouflant avec sa passion et son amour pour le nu masculin”, a observé le réalisateur Sam Shahid. “Ajoutez à cela une vie absolument fascinante, et j’ai senti qu’il était de mon devoir de protéger cet héritage et de le partager avec le monde.”

Maître caché a été produit par Matthew Kraus, Nando de Carvalho et John MacConnell. Arentz de Greenwich a négocié l’accord d’acquisition avec RJ Millard d’Obscured Pictures au nom des cinéastes.