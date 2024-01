Doc Rivers “très heureux” après les débuts des Bucks malgré la défaite contre les Nuggets

DENVER — Bien qu’ils aient réussi à rester serrés sur la route contre les champions en titre, les Milwaukee Bucks ont échoué lors des débuts d’entraîneur de Doc Rivers avec l’équipe, s’inclinant face aux Nuggets 113-107 lundi soir.

Giannis Antetokounmpo a mené les Bucks avec 29 points, 12 rebonds et quatre passes décisives et Brook Lopez a ajouté 19 points, réussissant cinq de ses neuf tentatives à 3 points. Damian Lillard (18 points, cinq passes décisives) et Khris Middleton (14 points, huit rebonds) ont également été des buteurs à deux chiffres pour les Bucks, mais cela n’a pas suffi car les Bucks ont eu du mal offensivement contre les Nuggets.

“Notre défense sur demi-terrain était excellente”, a déclaré Rivers. « Nous nous sommes battus ce soir. Je pensais que ce soir était une défaite offensive. Je ne pensais pas que nous étions précis offensivement. Nous avons eu des moments où le ballon bourdonnait et sautillait, et puis nous avons eu des moments où ce n’était pas le cas. Et ces étendues-là, nous devons les nettoyer. Mais dans l’ensemble, j’étais très heureux.

La défaite de lundi constitue un changement radical par rapport à la façon dont les Bucks avaient joué sous la direction d’Adrian Griffin lors de leurs 43 premiers matchs avant que les Bucks ne licencient l’entraîneur-chef pour la première fois la semaine dernière. Sous Griffin, l’offensive de l’équipe était spectaculaire (deuxième au classement offensif) tandis que la défense se débattait, tombant au 22e rang au classement défensif au moment où Griffin a été renvoyé.

Pour Rivers, la performance défensive de l’équipe contre une attaque du top 10 a envoyé un message clair au nouvel entraîneur.

“J’ai dit à nos gars que tous ceux qui vous disaient que vous ne pouviez pas jouer en défense avaient menti”, a déclaré Rivers. « Vous l’avez prouvé ce soir. Vous avez concouru ce soir.

De l’avis du double MVP des Bucks, cela devrait être la norme dans cette nouvelle ère du basket-ball des Bucks.

“Il y aura des moments où vous perdrez des matchs, mais pour gagner à un niveau élevé, il doit y avoir un standard”, a déclaré Antetokounmpo. « Et aujourd’hui, je pense que nous avons établi la norme en tant qu’équipe. … Nous pouvons certainement défendre, et à l’avenir, nous n’avons aucune excuse pour ne pas défendre.

Ce n’était pas parfait défensivement pour les Bucks. Nikola Jokić a réalisé un triple-double avec 25 points, 16 rebonds et 12 passes décisives, et son colistier Jamal Murray a ajouté 35 points et cinq passes décisives, mais les Bucks avaient l’impression d’avoir fait travailler dur Jokić et les Nuggets offensivement. Pour obtenir ses 25 points, Jokić avait besoin de 25 tirs, et même si Murray a passé une excellente soirée, les Bucks ont réussi à limiter le reste de l’effectif.

De l’autre côté de la pièce, les choses ressemblaient davantage à un travail en cours. Avant le match, Rivers a expliqué comment il espérait voir le combo de deux hommes des Bucks, Antetokounmpo et Lillard, s’améliorer sous sa direction et ses conseils.

“Cela a été efficace, mais cela devrait être dominant, à mon avis”, a déclaré Rivers à propos du match à deux entre Antetokounmpo et Lillard. « Nous avons fait beaucoup de travail à deux aujourd’hui. Vous n’en verrez probablement pas beaucoup ce soir, mais c’était clair, je pense que toute l’équipe a à peu près réalisé ce que nous avons fait après 20 minutes à faire la même chose. C’est important pour nous. Et puis le jeu à trois avec Khris. Jetez Khris là-dedans aussi. C’est important aussi.

Alors que les Bucks ont été excellents en clôture des matchs toute la saison, affichant la quatrième meilleure note nette de la NBA dans les situations d’embrayage, ce fut une lutte pour eux lundi alors qu’ils sont restés sans but pendant deux minutes au début du temps d’embrayage. Après que Lopez ait réussi un 3 profond pour réduire l’avance des Nuggets à un, 98-97, les Bucks ont commis des revirements sur des possessions consécutives, puis ont raté un 3 points, ce qui a permis aux Nuggets d’enchaîner une série de 8-0. Les Bucks ne s’en sont jamais remis.

Après le match, Rivers a expliqué à quel point il lui était difficile de placer ses joueurs aux bons endroits offensivement et de trouver la bonne synergie entre leurs joueurs clés.

“Je suis content de là où nous allons”, a déclaré Rivers. « Je sais juste que pendant un moment, ça va être difficile, surtout les appels offensifs. J’ai dû souvent me tourner vers Joe (Prunty) et DJ (Bakker) parce que moi et (Dave Joerger), nous nous disions : « C’est quoi cette pièce où Bobby… ? Cela va prendre une minute.

« Je veux dire, j’ai regardé notre attaque 50 fois au cours des deux derniers jours, mais il faudra juste du temps pour avoir le bon rythme et faire les bons choix. Nous avons marqué beaucoup de ATO (après les temps morts). C’était mon truc, mais je préfère marquer sur ce que nous faisons parce qu’ils connaissent les deuxième et troisième options.

Tout au long de ce processus, Rivers a évalué la situation sans détour et a déclaré à sa nouvelle équipe qu’il serait difficile de rejoindre une équipe au milieu d’une saison et d’installer de nouvelles options aux deux extrémités du terrain.

Avant le match, Rivers a admis que même si son équipe d’entraîneurs jouera un rôle important dans le processus de rattrapage de la terminologie déjà établie des Bucks, les joueurs peuvent également l’aider et l’informer de leurs appels et de leurs actions alors qu’ils travaillent à la construction d’un nouvelle identité à la volée.

“On ne voit pas ça normalement, mais nous sommes une équipe de vétérans, heureusement, qui peut l’aider tout au long du chemin avec les choses que nous organisons et les choses que nous aimons exécuter à certains moments du match”, a déclaré Middleton. “Et il s’adaptera à cela et il nous donnera de nouvelles choses et d’autres choses à réfléchir et à exécuter, donc je suis vraiment enthousiasmé par le processus.”

Ce processus devra se poursuivre à un rythme rapide alors que les Bucks sont de retour en action mercredi contre les Portland Trail Blazers alors que le voyage de cinq matchs et 10 jours de l’équipe se poursuit dans le nord-ouest du Pacifique pour le premier match de Lillard à Portland après l’échange. qui l’a envoyé à Milwaukee en octobre.

(Photo : Bart Young/NBAE via Getty Images)