Doc Rivers peut-il vraiment réparer les Milwaukee Bucks ?

Doc Rivers avait 46 ans lorsqu’il a entraîné les Boston Celtics à leur 17e championnat NBA. La semaine dernière, à 62 ans, il a remplacé Adrian Griffin au poste d’entraîneur-chef des Milwaukee Bucks. Il s’est passé assez de choses entre ces deux dates – sans parler des huit saisons à Orlando (où il a remporté son seul prix d’entraîneur de l’année dès sa toute première année) et à Boston qui ont précédé cette course au titre en 2008 – pour remplir une demi-douzaine de curriculum vitae.

Il y a eu des attentes constantes en matière de championnat, des succès constants et une série d’extinctions embarrassantes. Rivers a survécu à tout cela sans perdre sa pertinence ni, dans les cercles qui comptent réellement, sa popularité. Aujourd’hui, à Milwaukee, où il devient le troisième entraîneur-chef de l’équipe en moins de neuf mois, il existe plusieurs façons différentes de voir Rivers jusqu’ici dans sa carrière. Est-il exactement ce dont les Bucks avaient besoin depuis le début ? Un dernier recours? Un rechapeur passionné qui se repose sur ses réalisations passées ? L’enquête dit : très probablement tout ce qui précède. Rivers mérite le mérite d’avoir tiré tout ce qu’il peut de certaines de ses équipes et d’avoir vu les autres patauger.

L’entraînement de la NBA peut être impitoyable et froid, qu’avez-vous-fait pour moi ces derniers temps entreprise. Que Rivers en soit à son troisième poste en cinq ans, n’ayant pas dépassé le deuxième tour en une douzaine de saisons malgré un entraînement constant de talents All-NBA, est aussi rare que prévisible.

Ce n’est jamais génial quand vos défaites sont plus mémorables que vos victoires. Mais Rivers a le dernier mot, car il a tout un tas de victoires. Seuls huit entraîneurs ont remporté plus de matchs de saison régulière, et seulement trois (Gregg Popovich, Pat Riley et Phil Jackson) j’ai gagné plus en séries éliminatoires. Il compte également actuellement 167 matchs au-dessus de 0,500 pour sa carrière, ce qui est le septième meilleur de tous les temps en saison régulière.

Même s’il avait plusieurs futurs membres du Temple de la renommée à chaque arrêt – Paul Pierce, Kevin Garnett, Ray Allen, Chris Paul, Blake Griffin, Kawhi Leonard, Paul George, Joel Embiid et James Harden – les résultats ne sont pas à dédaigner. Voici où se classent toutes les équipes que Rivers a entraînées depuis 2008 en termes de note nette :

Celtics de Boston

1er

2ème

9ème

5ème

11ème

16ème

Clippers de Los Angeles

2ème

2ème

5ème

4ème

17ème

13ème

2ème

76ers de Philadelphie

5ème

9ème

3ème

En plus de cela, Rivers a eu un record de victoires au cours de 16 saisons consécutives malgré des équipes, des programmes, des entraîneurs et du personnel différents. Pas mal! Mais à moins d’un titre à Milwaukee, l’accumulation persistante de déceptions en séries éliminatoires sera les deuxième, troisième et quatrième phrases de son héritage d’entraîneur.

Contournement ce fameux match 5 en 2014, Lorsque les Clippers ont perdu une avance de sept points à 49 secondes de la fin contre Oklahoma City au deuxième tour – le pet cérébral momentané du CP3 ne peut pas être la responsabilité de son entraîneur – la réputation de Rivers a vraiment commencé à prendre un tournant en 2015, lorsque Los Angeles a souffert une implosion monumentale face aux Rockets en demi-finale de conférence. Même si les Clippers n’avaient pas l’avantage du terrain, prendre une avance de 3-1, c’est perdre une avance de 3-1. J’étais là pour le match 6 et je me souviens encore d’avoir vu Josh Smith et Corey Brewer s’entraîner 3 après 3 (avec Harden sur le banc) alors que Houston perdait 40 au quatrième quart.

Les années suivantes, les Clippers ont été éliminés au premier tour, à cause des blessures de Paul et Griffin. Ensuite, Lob City a été dissous et les Clippers ont marché sur l’eau pendant encore deux ans avant que Kawhi et George ne montent à bord en 2019. Ce fut le début de la fin pour Doc à Los Angeles. Après une saison régulière impressionnante, la bulle a été un désastre. Menés 3-1 contre les Nuggets au deuxième tour, les Clippers ont perdu trois matchs consécutifs par un total de 34 points. Il y a eu des problèmes de chimie, des problèmes de prise de vue (La note offensive de Los Angeles au quatrième trimestre dans cette série était de 99,4.), et une souche réelle liée aux bulles, impossible à quantifier. Rivers est devenu le premier entraîneur de l’histoire de la NBA à perdre trois avances 3-1 au cours de sa carrière. Il a démissionné moins de deux semaines après leur défaite finale. (En sept saisons avec les Clippers, son bilan en séries éliminatoires était de 27-32.)

Ce qui a suivi a été une séquence de trois ans à Philadelphie qui a donné un pourcentage de victoires de 65,3, un non. 1 tête de série en playoffs 2021, et 54 victoires en 2023 (le record de la franchise depuis qu’Allen Iverson les a menés en finale). Mais le passage a été entaché de drames, à commencer par une série épouvantable de Ben Simmons au deuxième tour qui s’est terminée avec le renvoi de Rivers. sous le bus (avec une réponse véridique) après une brutale défaite lors du septième match à domicile. Leur relation ne s’est jamais rétablie. Simmons a exigé un échange et a finalement été négocié contre Harden, qui a affronté Rivers l’année suivante :une rupture qui a contribué à expliquer la décision de Daryl Morey de le licencier au printemps dernier.

Doc a certainement pris des décisions qui ont irrité les fans des Sixers. Il aime son les gars et évite les jeunes talents. Mais il est un peu injuste de dire que c’est de sa faute si ces équipes ont sous-performé. Il n’y a aucune honte à perdre contre le Heat, tête de série, comme Philly l’a fait en 2022, sans Embiid pour les deux premiers matchs de cette série. Ou une équipe des Celtics empilés l’année suivante, qui venait d’atteindre la finale et qui a également pu profiter d’un Embiid amoché. Milwaukee n’a clairement pas été rebuté par l’incapacité de Rivers à mener les Sixers par-dessus la bosse.

C’est en grande partie parce que partout où il va, Rivers apporte avec lui une certaine gravité. C’est un homme qui a vu des choses, a joué pour Riley et n’a pas hésité à affronter Phil sur le banc. Il a eu affaire aux personnalités les plus complexes et les plus extravagantes de l’histoire de la NBA, n’a pas peur de la pression et s’en fiche si une décision va bouleverser sa superstar. Il y a là une véritable énergie de type « Je suis le capitaine maintenant ». Parfois, c’est nécessaire : l’honnêteté est attachante et généralement appréciée, surtout lorsqu’elle est présentée comme une réplique pour les médias.

Mais d’autres fois, cette approche se retourne contre nous. L’ego de Rivers est énorme. Dans une profession qui exige un savoir-faire commercial ininterrompu, il est de plus en plus difficile de séparer son charisme et ses innombrables réalisations d’un sens aigu des schémas ou d’une volonté de s’adapter à la volée. Les critiques les plus sévères de Rivers diraient que la frontière entre le Hall of Fame au premier tour et l’homme de confiance a rarement, voire jamais, été aussi mince.

Aucun entraîneur ne peut tirer plus de pathos d’une conférence de presse. En même temps, aucun entraîneur n’est plus opportuniste. C’est un expert dans l’art de l’auto-préservation. Maître du jeu du blâme: Même après avoir admis : « Je suis l’entraîneur ; J’en assumerai tous les reproches », a-t-il déclaré à propos de l’effondrement de la bulle des Clippers. suivi avec“Je savais juste qu’en termes de conditionnement, nous avions des gars qui ne pouvaient tout simplement pas jouer quelques minutes, et c’est difficile, vous savez. Je veux dire, il y avait deux ou trois fois par nuit où nous commencions à le faire, et un gars devait sortir. Je veux dire, c’est ce que c’est. Alors non, je n’ai jamais été à l’aise. Je peux vous le dire d’emblée. Je l’ai dit à nos entraîneurs.

Il y a beaucoup de choses à déballer à chaque fois que Rivers est évoqué. Son héritage n’est pas l’aspect le plus important de la saison de Milwaukee, mais, en tant que personne devenue une sorte de punch line et ayant déjà eu un grand nombre de bouchées à la pomme, cela peut également dépendre de ce qui se passera au cours des deux prochaines années. Il y a 36 entraîneurs principaux dans l’histoire de la NBA avec une bague, et il en fait partie. S’il gagne une seconde avec une équipe différente, cela placerait le nom de Rivers aux côtés de Phil, Riley et Alex Hannum comme les seuls entraîneurs à avoir jamais fait cela. (Ty Lue et Nick Nurse, ses deux derniers successeurs, tentent également de rejoindre ce club.)

À ce stade, il est impossible de dire ce que l’échec ferait pour Rivers sans réellement voir comment Milwaukee a échoué. Cependant, ne pas atteindre la finale de la Conférence Est serait, selon toute vraisemblance, une évolution dévastatrice, qui alimenterait davantage un feu de joie pour les sceptiques qui ne peuvent pas comprendre sa durabilité inextinguible.

Pourtant, un entraîneur ne peut pas faire grand-chose pour influencer une victoire ou une défaite. Rivers a à sa disposition deux partants All-Star compatibles, une attaque d’élite et les os d’une grande défense qui peut encore, en théorie, atteindre un niveau moyen de la ligue. Les Bucks n’étaient pas intéressés à revenir en défense lorsque Griffin le leur a dit. Jon Horst mise sur un résultat différent sous le commandement de Rivers, où les Bucks devront renforcer leur couverture pick-and-roll et s’appuyer davantage sur les mêmes principes qui leur ont valu un championnat.

Les joueurs qui ont fait partie de la rotation peuvent voir leurs minutes réduites s’ils ne s’alignent pas. Les files d’attente peuvent changer. Les relais pourraient être modifiés. Zone pourrait être déployée encore plus qu’elle ne l’est actuellement pour masquer de graves lacunes en tête-à-tête qui n’existaient pas auparavant.

Un Khris Middleton en bonne santé aidera. Un échange qui amènerait un autre contributeur vétéran pourrait également le faire. En attendant, Rivers pourrait également encourager encore plus de sacrifices et de croissance de la part de son meilleur joueur. Il est difficile d’exiger davantage d’un grand de tous les temps comme Giannis Antetokounmpo. Doc pourrait être l’un des rares à pouvoir tirer le meilleur parti de lui.

Antetokounmpo a exprimé son désir de gagner à tout prix. Avec un bilan de 1-2 en séries éliminatoires depuis qu’il a remporté un titre en 2021, il y a place à amélioration. Rivers peut-il convaincre Giannis de supprimer les premiers pull-ups 2 et tous les 3 points de son régime de tir ? Que diriez-vous de devenir un filtreur plus engagé pour Damian Lillard afin que leur alchimie pick-and-roll puisse atteindre son plein potentiel ? À l’inverse, que diriez-vous de demander à Lillard de placer davantage d’écrans de balle pour Giannis ? Ou utiliser davantage d’actions hors-ballon qui exploitent leur gravité combinée ?

Rivers a été engagé pour corriger le tir d’une très bonne équipe – 32-14, deuxième dans l’Est – qui ne nécessitera peut-être pas de changements extrêmes sur le terrain. Ce dont il a besoin, c’est d’une voix plus autoritaire pour communiquer, motiver et…