Doc Rivers, leader du poste d’entraîneur des Bucks après le licenciement d’Adrian Griffin par Milwaukee: sources

Par Shams Charania, Eric Nehm et Greg Rosenstein

Les Milwaukee Bucks ont licencié Adrian Griffin mardi, se séparant de l’entraîneur de première année après seulement 43 matchs de la saison et de l’équipe deuxième au classement de la Conférence Est.

L’entraîneur de longue date de la NBA, Doc Rivers, qui a commencé à servir de consultant informel auprès de Griffin le mois dernier, est le leader sérieux pour le poste désormais vacant et le choix préféré des principales parties prenantes, ont déclaré mardi plusieurs sources informées du dossier. Rivers, qui a remporté un championnat NBA avec les Boston Celtics et a récemment entraîné les Philadelphia 76ers, est actuellement un diffuseur ESPN.

Les Bucks ont déclaré que l’entraîneur adjoint Joe Prunty agirait comme entraîneur-chef par intérim. Le prochain match de l’équipe aura lieu mercredi contre les Cavaliers de Cleveland.

“Cela a été une décision difficile à prendre au cours de la saison”, a déclaré le directeur général des Bucks, Jon Horst, dans un communiqué. «Nous travaillons immédiatement à l’embauche de notre prochain entraîneur-chef. Nous remercions l’entraîneur Griffin pour son travail acharné et ses contributions à l’équipe.

Les Bucks ont entamé des discussions avec Rivers pour devenir le nouvel entraîneur-chef, ont indiqué des sources de la ligue. L’entraîneur adjoint des Warriors, Kenny Atkinson, qui était finaliste derrière Griffin dans la recherche d’entraîneur-chef des Bucks l’année dernière, est également candidat pour le poste si l’équipe ne parvient pas à conclure un accord avec Rivers.

Griffin, 49 ans, a été embauché en juin 2023 pour succéder à Mike Budenholzer, qui a mené l’équipe au titre NBA 2021 mais a été licencié en mai après une sortie surprise au premier tour. Les Bucks ont établi un bilan de 30-13 jusqu’à présent, mais la façon dont ils ont gagné n’a pas été trop convaincante. À la mi-saison, les Bucks ont la deuxième meilleure attaque de la ligue, avec 120,6 points pour 100 possessions, mais la 22e défense de la ligue, accordant 116,8 points pour 100 possessions.

Après avoir été l’une des meilleures défenses de la ligue pendant cinq saisons, cela a été un contraste saisissant pour les Bucks de lutter si puissamment du côté défensif. L’équipe a procédé à des changements de personnel importants pendant l’intersaison en échangeant Jrue Holiday et Grayson Allen, ainsi qu’un capital de repêchage important, contre Damian Lillard. Les premières difficultés étaient donc compréhensibles du côté défensif, mais l’équipe n’a tout simplement pas montré beaucoup de progrès cette saison. En 11 matchs en janvier, les Bucks ont cédé 121,0 points pour 100 possessions, ce qui en fait la 27e défense de la ligue pour le mois.

ALLER PLUS LOIN Pourquoi les Bucks ont licencié Adrian Griffin et pourquoi Doc Rivers pourrait être leur prochain entraîneur-chef

Bien que les Bucks aient affiché de solides chiffres offensifs tout au long de la saison, ils n’ont tout simplement pas été cohérents car l’équipe a eu du mal à intégrer deux énormes talents offensifs en Lillard et le double MVP de la NBA Giannis Antetokounmpo.

Doc Rivers, qui a entraîné les 76ers jusqu’à la fin de la saison dernière, a passé cette année en tant que diffuseur chez ESPN. (Photo : Kyle Terada / USA aujourd’hui)

Rivers, 62 ans, a entraîné 24 saisons et n’a pas connu d’année perdante depuis 2007, une séquence qui est la quatrième meilleure de l’histoire derrière Gregg Popovich, Phil Jackson et Pat Riley. Il a remporté le titre d’entraîneur NBA de l’année en 2000 avec le Magic d’Orlando et a aidé les Celtics à remporter le titre en 2008 derrière un « Big Three » composé de Kevin Garnett, Ray Allen et Paul Pierce.

Le poste des Bucks serait une sorte de retour aux sources pour Rivers, diplômé de l’Université Marquette de Milwaukee. Rivers, originaire de Chicago, a joué trois saisons à Marquette de 1980 à 1983 et a vu son numéro 31 retiré par l’université en 2004.

Le surnom de « Doc » vient de Rick Majerus, alors entraîneur adjoint de Marquette, lorsque Rivers est arrivé à un camp de basket-ball d’été en 1980, portant un t-shirt du Dr J..

C’était le premier travail de Griffin en tant qu’entraîneur-chef de la NBA. Il avait été assistant dans la ligue de 2008 à 2023 avec les Bucks, les Chicago Bulls, le Magic, le Thunder d’Oklahoma City et les Raptors de Toronto.

Lecture obligatoire

(Photo : Benny Sieu / USA aujourd’hui)