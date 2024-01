Doc Rivers décrit sa mission pour trouver l’identité des Bucks : “Tu dois craindre le cerf”

Alors que les Milwaukee Bucks ont établi un bilan de 30-13 pour commencer la saison sous la direction de l’ancien entraîneur Adrian Griffin, plusieurs joueurs ont passé leurs séances d’entretien d’après-match au cours des dernières semaines de son mandat à parler de la recherche de l’identité de l’équipe.

Lors de sa conférence de presse d’introduction samedi, c’est exactement ce que l’entraîneur nouvellement embauché, Doc Rivers, a déclaré aux journalistes qu’il essaierait de construire en devenant le 18e entraîneur de l’histoire des Bucks.

“Je pense que nous devons trouver notre identité”, a déclaré Rivers. “Comme si tu voulais avoir (le slogan) Craignez le cerf, tu dois craindre le cerf.”

« Je leur ai demandé : « Qui sommes-nous ? Lorsqu’une équipe est connectée et qu’elle l’a obtenu, elle vous donnera une réponse. Nous n’avons pas encore de réponse. Nous devons découvrir qui sommes-nous, qui sommes-nous.

Les Bucks ont annoncé l’embauche de Rivers vendredi, trois jours après avoir renvoyé Griffin après seulement 43 matchs de la saison et avec l’équipe deuxième au classement de la Conférence Est.

Désormais, avec une fiche de 31-14 et deux talents superstars en la personne de Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard, les Bucks cherchent à poursuivre une saison prometteuse sous la direction d’un nouvel entraîneur.

Rivers, 62 ans, n’avait pas prévu de devenir entraîneur cette saison et a insisté sur le fait que même si d’autres équipes l’avaient appelé pour revenir au poste d’entraîneur, il ne reviendrait sur le banc que lorsque la bonne opportunité se présenterait. Et il pense avoir trouvé cela avec les Bucks.

« Parce que je veux dire, allez, tu connais la réponse. Giannis, Dame. Vraiment, c’est la réponse », a déclaré Rivers lorsqu’on lui a demandé pourquoi cette opportunité était suffisamment bonne pour qu’il se remette sur la touche. « Qu’est-ce que c’est, huit équipes qui ont un tir légitime ? Et je ne sais pas si c’est si élevé, mais les Bucks en font partie, non ?

« L’autre chose est la façon dont ils sont construits avec les anciens combattants et leurs adultes. Je pensais que si vous vous lancez dans cette activité à cette période de l’année, ce serait le type de groupe avec lequel vous aurez la meilleure opportunité de vous connecter et de changer le plus rapidement. C’est pourquoi j’ai répondu à l’appel.

Alors que Rivers a déclaré que le temps qu’il passait loin du jeu ressemblait à « des vacances prolongées » et a plaisanté en disant qu’il serait généralement sur « le troisième trou de Riviera ou de Bel-Aire (parcours de golf) » un samedi matin, il a également réitéré qu’il veut entraîner.

« Le coaching est un travail stressant, n’est-ce pas ? dit Rivers. « C’est tout ce que tout le monde dit, mais est-ce stressant si vous aimez ça ? C’est ainsi que je le vois. J’aime ce que je fais. J’adore ce travail. J’aime quand c’est dur.

Et Rivers n’a pas hésité à discuter de la difficulté de la tâche qui l’attendait. Les Bucks sont actuellement troisièmes au classement offensif, marquant 120,1 points pour 100 possessions, et 19e au classement défensif, cédant 116,5 points pour 100 possessions, selon NBA.com. Leur note nette de plus-3,6 est la 10e de la NBA.

Ils ont beaucoup de travail à faire et des changements importants à apporter, mais peu de temps pour procéder à ces changements. Lors de sa conférence de presse, Rivers a suggéré que le calendrier restant des Bucks leur donnerait trois ou quatre jours pour organiser de véritables entraînements et que cela constituerait un défi.

“Je n’ai jamais fait ça”, a déclaré Rivers à propos de son poste d’entraîneur-chef à la mi-saison. « Je ne souhaiterais ça à personne, je peux vous le dire, rien qu’à partir d’un jour et demi. Mais cela va être un défi. C’est un défi vers lequel je cours.

« Il faut s’organiser rapidement. Je ne peux pas essayer d’en faire trop, trop tôt. Nous sommes en pleine saison, il faut donc essayer de garder notre rythme. Il y a des changements que nous devons apporter, cela ne fait aucun doute. Nous allons commencer à y travailler immédiatement.

Alors que Rivers commencera à essayer de trouver comment faire avancer les Bucks, il le fera depuis les tribunes samedi alors que les Bucks affronteront les Pélicans de la Nouvelle-Orléans à 19 heures à Milwaukee. L’entraîneur par intérim Joe Prunty prendra la tête des Bucks pour le troisième match consécutif avant que Rivers ne prenne la relève en tant qu’entraîneur pour le match des Bucks contre les Denver Nuggets lundi.

Pour conclure sa séance médiatique, Rivers a reconnu qu’il avait passé une grande partie de sa carrière à entraîner des équipes avec de grandes attentes après avoir remporté son premier championnat NBA avec les Boston Celtics en 2008 et qu’il n’avait pas remporté d’autre championnat depuis ce premier, mais ce n’est pas le cas. Cela ne veut pas dire qu’il a le sentiment de devoir prouver à quelqu’un qu’il a tort.

“Je ne sais pas si j’ai quelque chose à prouver, sauf que je veux gagner”, a déclaré Rivers. « J’aime gagner, j’aime me mettre dans ces situations. J’ai échoué et j’ai gagné. Mais, mec, je te le dis, gagner, c’est quelque chose que tu ne peux pas produire.

« Tout gagner, c’est comme avoir une transfusion sanguine avec tout le monde dans l’organisation, et une fois que vous avez reçu cela en vous, vous en voulez une autre », a-t-il déclaré. « Et c’est ma quête. Je ne sais pas s’il y a quelque chose à prouver là-bas, c’est juste quelque chose que je veux faire.

À Milwaukee, comme en témoigne la décision de l’organisation de se débarrasser de ses deux derniers entraîneurs en moins d’un an, les attentes seront élevées pour Rivers, et il aura une chance de gagner au plus haut niveau. Bien qu’il soit le nouveau membre de l’organisation présenté samedi, il sait qu’il n’est pas seul dans sa quête.

“Écoutez, Giannis, c’est ce qu’il veut faire”, a déclaré Rivers à propos de sa victoire au championnat.

« Khris Middleton et (Brook) Lopez – ce n’est pas parce qu’ils en ont gagné un qu’ils ne veulent pas en gagner un autre. Et Dame veut en gagner un. Ouais, j’ai un groupe affamé.

Lecture obligatoire

(Photo : Patrick McDermott/Getty Images)