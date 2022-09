Doc Rivers aurait été « piraté » au milieu d’une frénésie d’amour épicée sur Twitter

Doc Rivers a fait parler de Twitter ce week-end après que ses abonnés aient remarqué des tweets… peu recommandables et hors de propos dans ses goûts.

Le vendredi 16 septembre, les fans de la NBA ont détecté un comportement bizarre sur le compte Twitter de l’entraîneur des Sixers, voyant le sexagénaire “aimer” un tas de contenus explicites pour adultes. Bien sûr, Twitter a eu une journée sur le terrain avec cette information et a continué à clowner sans relâche Rivers, mais il est resté complètement silencieux sur la question (probablement très embarrassante).

Maintenant, selon le Poste de New York, plusieurs rapports de journalistes de Sixers ont indiqué que Rivers avait été piraté. Riiiiiiiight.

“On m’a dit que le compte Twitter de Doc Rivers a été piraté et que les Sixers ont pu annuler les likes et qu’ils remettent son compte en parfait état de fonctionnement”, a déclaré John Clark de NBC Sports Philadelphia. “Doc a été informé par un ami de l’activité bizarre sur son compte et c’est pris en charge par l’équipe.”

Paul Hudrick, qui édite un blog Sixers sur SB Nation, a déclaré la même chose, ajoutant: “Confirmé par une source que le compte Twitter de Doc Rivers a été compromis et que l’équipe a travaillé du jour au lendemain pour y remédier. Tout le contenu a depuis été détesté et Rivers a à nouveau accès à son compte.

Maintenant, deux jours plus tard, il semble que les choses soient sous contrôle avec le compte de Doc, car tous les likes salaces ont été supprimés de son compte. Toujours aucun mot de l’entraîneur, cependant, qui sera sans aucun doute bouffon pour cela pendant des années à venir, qu’il ait été piraté ou non.