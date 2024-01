Doc Rivers attiré par les Bucks par un tir au championnat

MILWAUKEE – Lorsque Doc Rivers s’est envolé pour Dallas cette semaine, il prévoyait de passer plus de temps avec sa fille et son gendre avant de diffuser un match ESPN entre les Mavericks et les Phoenix Suns mercredi soir.

Au lieu de cela, lorsqu’il a vérifié son téléphone mardi après-midi, il a reçu ce qu’il a appelé « beaucoup de messages urgents » suite à l’annonce du licenciement de l’entraîneur de première année des Milwaukee Bucks, Adrian Griffin.

À ce stade, Rivers a déclaré qu’il était à l’aise avec son absence d’entraîneur après avoir été licencié l’été dernier après trois saisons en tant qu’entraîneur des 76ers de Philadelphie. Il a déclaré qu’il avait été contacté à plusieurs reprises au sujet d’un poste d’entraîneur vacant depuis, mais qu’il n’avait pas répondu à l’appel et qu’il ne le ferait pas à l’avenir – à moins que ce ne soit le bon poste.

Entrez à Milwaukee, où il était All-American à Marquette dans les années 1980 et où son numéro de maillot de retraite est accroché aux chevrons de l’arène des Bucks. Pensez ensuite à l’équipe dont il hérite, avec deux superstars en Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard et une chance de remporter un championnat.

“Vous connaissez la réponse. Giannis, Dame. Vraiment, c’est la réponse”, a déclaré Rivers lors de sa conférence de presse d’introduction samedi matin. “Vous regardez leur équipe. Qu’est-ce que c’est, huit équipes qui ont un tir légitime [at a championship]? Et je ne sais pas si c’est si élevé, mais les Bucks en font partie, non ?

“L’autre chose est la façon dont ils sont construits avec les vétérans et leurs adultes. Je pensais que si vous vous lancez dans cette activité à cette période de l’année, ce serait un type de groupe que vous avez le meilleure opportunité de se connecter et de changer le plus rapidement possible. »

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Rivers, 62 ans, a été présenté lors d’une conférence de presse assis à côté du directeur général des Bucks, Jon Horst, samedi matin, trois jours après que Horst se soit assis à la même table pour parler du renvoi de Griffin après seulement 43 matchs après sa première année en tant qu’entraîneur malgré un score de 30-13. enregistrer. Même si Rivers a reconnu que lui et Griffin s’étaient parlé à plusieurs reprises – “Adrian et moi sommes de bons amis, je voulais qu’il réussisse”, a déclaré Rivers – lui et Horst ont nié que Rivers ait été employé par l’équipe avant cette semaine.

Plus tôt cette semaine, Horst a déclaré qu’il voulait un entraîneur capable de maximiser le talent des Bucks et il a semblé ravi samedi de pouvoir conclure un accord avec Rivers si rapidement.

“Cela a été quelques jours difficiles, mais quelques jours formidables”, a déclaré Horst. “Nous avons parlé il y a quelques jours de l’identification d’un entraîneur qui pourrait diriger et maximiser le talent de cette équipe dans une fenêtre où nous avons une réelle chance de concourir. Nous avons trouvé Doc, nous avons parlé à Doc, nous l’avons abordé avec urgence pendant que nous parlions de , et c’est pour moi un honneur aujourd’hui d’être ici, de m’asseoir avec Doc et de le présenter comme le prochain entraîneur-chef des Milwaukee Bucks.”

Les Bucks terminent la seconde moitié d’un match consécutif samedi soir en accueillant les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, mais Rivers a confirmé qu’il ferait ses débuts d’entraîneur sur la route lundi soir contre les Nuggets de Denver.

Rivers a observé le match des Bucks vendredi soir depuis une suite dans l’arène, une défaite de 112-100 contre les Cavaliers, en compagnie de ses nouveaux entraîneurs adjoints, Rex Kalamian et Dave Joerger. Il a parlé avec optimisme des talents présents sur la liste, mais aussi des défis auxquels ils étaient confrontés.

À partir de lundi, il restera aux Bucks 36 matchs restants en saison régulière avant le début des séries éliminatoires.

“Je n’ai jamais fait ça. Je ne souhaiterais cela à personne, je peux vous le dire, rien qu’à partir d’un jour et demi”, a déclaré Rivers. “Ça va être un défi. C’est un défi vers lequel je cours. Nous devons nous organiser rapidement. Nous ne pouvons pas essayer d’en faire trop trop tôt. Nous sommes au milieu d’une saison, donc nous nous devons essayer de garder notre rythme.

“Il y a des changements que nous devons apporter, cela ne fait aucun doute. Nous allons commencer à y travailler immédiatement.”

Un grand changement que Rivers a noté dans ce travail par rapport à ses arrêts précédents était la culture de l’équipe. À Los Angeles et à Philadelphie, Rivers a déclaré qu’il pensait avoir été embauché pour changer la culture de l’équipe autant que pour entraîner les matchs. Mais il pensait que Milwaukee avait déjà une base solide, c’était son travail de simplement entraîner.

Et ce sera la 25e saison NBA consécutive au cours de laquelle Rivers sera entraîneur-chef, commençant avant la saison 1999-2000 avec le Magic d’Orlando. Les Bucks seront la cinquième franchise à embaucher Rivers comme entraîneur-chef.

“Je ne sais pas si j’ai quelque chose à prouver, sauf que je veux gagner”, a déclaré Rivers. “J’aime gagner. J’aime me mettre dans ces situations.

“J’ai traversé tout, c’est vraiment le cas en tant qu’entraîneur. C’est ce qui est génial dans le coaching. Il y a beaucoup de hauts, il y a des bas, et vous travaillez sur eux et vous apprenez toujours d’eux. En fin de compte, c’est une affaire de relations. Votre travail en tant que coach consiste à amener certains gars à faire certaines choses qu’ils ne veulent pas faire.

“Vous n’allez pas être populaire tout le temps et c’est très bien, vous devez l’accepter lorsque vous acceptez un rôle de leadership. Cela n’en est qu’une partie. Mais si vous pouvez obtenir l’adhésion et amener tout le monde à adhérer et soyez sur la même longueur d’onde, alors vous pourrez avoir du succès.”