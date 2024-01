Doc Rivers accepte le poste d’entraîneur-chef des Milwaukee Bucks, selon une source

CNN

Le vétéran de la NBA, Doc Rivers, a accepté une offre des Milwaukee Bucks pour devenir le prochain entraîneur de l’équipe, a déclaré à CNN une source au courant des conversations.

Les Bucks ont licencié l’entraîneur-chef de première année Adrian Griffin après 43 matchs plus tôt mardi, affirmant qu’ils « travaillaient immédiatement » pour embaucher leur prochain entraîneur-chef. Griffin faisait partie de l’équipe depuis juin 2023.

Le directeur général des Bucks, Jon Horst, a déclaré dans un communiqué que le licenciement de Griffin était une « décision difficile à prendre au cours de la saison ».

CNN a contacté les Bucks pour commentaires.

Rivers a entraîné les 76ers de Philadelphie pendant trois saisons avant l’annonce de l’équipe. ils se séparaient avec lui en mai dernier après trois défaites en demi-finale de la Conférence Est. À l’époque, le président des opérations de basket-ball des Sixers décrivait Rivers comme « l’un des entraîneurs les plus titrés de l’histoire de la NBA ».

L’homme de 62 ans a également été entraîneur-chef des Orlando Magic, des Los Angeles Clippers et des Boston Celtics, qu’il a menés à un championnat NBA en 2008.

Pendant “À l’intérieur de la NBA” de TNT Mardi soir, le co-animateur Shaquille O’Neal s’est dit “heureux pour Doc”.

« Il a une expérience en championnat. Il a de l’expérience dans les relations avec des individus de renom, des superstars », a déclaré O’Neal. “Pendant si longtemps, il a juste survécu à ce championnat, alors j’aimerais le voir en remporter un autre.”

En novembre entretien avec Poppy Harlow de CNNRivers a déclaré qu’il commençait chaque saison d’entraîneur en disant à ses joueurs : “Je suis humain et je vais faire de mon mieux, mais je vais faire des erreurs ici.”

Tout au long de sa carrière, a déclaré Rivers, il a beaucoup appris du métier d’entraîneur en étant enseignant.

«Je me suis trompé au début de mon entraînement. Je pensais que tu venais d’entraîner le basket. Et puis j’ai réalisé que non, vous entraînez la vie, et cela vous permet de mieux jouer au basket », a-t-il déclaré à Harlow.

Rivers a expliqué qu’il croyait que pour être un champion, “il faut ouvrir son cœur”.

« Il faut faire un pas en avant. Il faut prendre des risques. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut se donner à l’équipe. … Surmontez-vous de vous-même. Et quand vous faites cela, tout vous revient », a-t-il déclaré.

Les Bucks sont à égalité pour le deuxième meilleur bilan de la NBA avec 30-13 et accueilleront les Cavaliers de Cleveland mercredi.

Il s’agit d’une histoire en développement et sera mise à jour.