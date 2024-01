Doc Rivers accepte de devenir entraîneur des Bucks, selon des sources

Après une brève cour, Doc Rivers a trouvé un accord de principe pour devenir le prochain entraîneur des Milwaukee Bucks, ont indiqué mercredi des sources à ESPN.

Rivers, un analyste d’ESPN NBA qui a récemment mené les 76ers de Philadelphie à trois voyages consécutifs en demi-finale de la Conférence Est, est devenu la principale cible immédiatement après le limogeage d’Adrian Griffin. Les parties ont négocié jusqu’à mardi soir et mercredi matin avant de parvenir à un accord sur un accord, ont indiqué des sources.

Malgré le deuxième meilleur bilan de la Conférence Est, les Bucks n’ont licencié Griffin que 43 matchs après le début de sa carrière d’entraîneur-chef, en grande partie parce que l’organisation en est venue à croire qu’elle pouvait trouver une amélioration chez le jeune entraîneur qui leur donnerait une meilleure chance de concourir. un championnat, selon des sources.

Sur la base des réalisations et de la disponibilité de Rivers, le directeur général Jon Horst a prévu de le poursuivre et l’a convaincu d’accepter le poste pour remporter son deuxième titre NBA en tant qu’entraîneur.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Les Bucks pensent que l’histoire de Rivers en tant qu’entraîneur de tandems de stars le rend particulièrement apte à maximiser Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard ensemble.

Rivers a une longue histoire à Milwaukee, où il était un gardien All-American pour Marquette au début des années 1980.

Il a connu 16 saisons victorieuses consécutives depuis qu’il a remporté le titre NBA avec les Celtics de Boston en 2008 – une séquence couronnée uniquement par Gregg Popovich, Phil Jackson et Pat Riley, selon ESPN Stats & Information. Ses 1 097 victoires en saison régulière sont les neuvièmes de l’histoire de la NBA et ses 111 victoires en séries éliminatoires sont les quatrièmes de tous les temps.

Rivers a des obstacles à surmonter en séries éliminatoires, dont 10 défaites dans le septième match de sa carrière et une série de cinq consécutives. Il a également perdu neuf matchs consécutifs avec une chance d’atteindre la finale de conférence, selon ESPN Stats & Information.

Néanmoins, Rivers a l’opportunité de renforcer la défense des Bucks et de les maintenir dans la course à la tête de série n°1 de la Conférence Est. Après avoir été licencié à Philadelphie à la fin de la saison dernière, Rivers était le finaliste de Frank Vogel pour le poste d’entraîneur des Phoenix Suns, ont indiqué des sources, avant d’accepter un rôle d’analyste pour la couverture des matchs NBA d’ESPN et d’ABC.

Griffin avait une fiche de 30-13 (.698), mais les Bucks étaient passés de la quatrième à la 22e place en termes d’efficacité défensive par rapport à il y a un an – bien qu’une partie de cela doive être attribuée à la perte du gardien All-Star Jrue Holiday.

Face à d’immenses attentes, Griffin a été embauché pour remplacer Mike Budenholzer en juin et chargé d’intégrer son système dans une équipe de vétérans vedettes. Horst pensait que Griffin deviendrait un bon entraîneur-chef de la NBA, mais il avait perdu confiance en sa capacité à le faire dans les délais impartis pour le championnat des Bucks, ont indiqué des sources.