Doc Harris, le narrateur de Dragon Ball Z, est décédé à l’âge de 76 ans

De nombreux fans ont rendu hommage à Harris, tandis qu’un ami et ancien collègue a déclaré sur les réseaux sociaux que son « impact sur moi et sur d’innombrables autres ne sera pas oublié de sitôt ».

Harris, né Gilbert Auchinleck, a interprété plus de 200 épisodes de la série animée extrêmement populaire entre 1996 et 2003.

Dans Dragon Ball Z, la voix grave et distinctive de Harris est devenue emblématique lorsqu’on l’entend raconter les récapitulatifs, les intros et les sorties des épisodes.

Harris était également connu pour sa longue carrière à la radio canadienne, aurait fait ses débuts en 1971 et adopté son surnom de Doc Harris en 1976.

L’acteur Ian James Corlett a écrit sur Instagram que son ami et ancien collègue était « unique en son genre ».

Corlett, la voix anglaise du personnage de Goku dans Dragon Ball Z de 1996 à 1997, a déclaré que Harris était une « force ÉNORME » au début de sa carrière, qu’il « vivait et respirait la musique » et qu’il avait « un œil vif pour les films ».

D’après IMDbHarris a également eu des crédits sur des séries telles que My Little Pony : Friendship Is Magic et des jeux vidéo dont Need for Speed ​​: Hot Pursuit 2.

La série télévisée Dragon Ball Z est basée sur le manga – bande dessinée ou roman graphique originaire du Japon – créé et écrit par Akira Toriyama.

Toriyama décédé en mars âgé de 68 ans après avoir subi un hématome sous-dural aigu, un type de saignement près du cerveau.