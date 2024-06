Doc divertissant Texas Renaissance Fair Doc de HBO

Le documentariste Lance Oppenheim ressemble à un Errol Morris maximaliste.

Il réalise des films qui se concentrent sur les excentriques et les bizarreries et sur les communautés dans lesquelles ils habitent, des documentaires qui invitent les spectateurs à rester bouche bée devant leurs sujets mais ne le sont pas eux-mêmes.

Ren Faire L’essentiel

« Game of Thrones », non scénarisé, se délecte de ses excès.

Date de diffusion : 21h dimanche 2 juin (HBO)

Directeur: Lance Oppenheim





Dans un paysage documentaire qui se teinte trop souvent des conventions esthétiques intentionnellement fades du « réalisme » – photographies granuleuses et délavées et cadrages à main levée se faisant passer pour « objectifs » – les films d’Oppenheim peuvent être agressifs. Ils regorgent de couleurs sursaturées, de changements de perspective hallucinatoires, de gros plans hyper-intimes et de reconstitutions qui brouillent les frontières entre réalité et fiction subjective.

J’ai été légitimement choqué de consulter les temps de course sur Oppenheim 2020 Une sorte de paradis et 2024 Monde du sperme et voyez que les deux documentaires duraient moins de 85 minutes. Ce n’est pas vraiment une critique de dire que je pensais qu’ils étaient tous les deux plus longs. Les documentaires de Lance Oppenheim semblent beaucoup.

D’une durée de trois heures réparties sur trois épisodes, la série HBO d’Oppenheim Ren Faire cela ressemble vraiment à beaucoup. C’est une étude en excès que je ne recommande pas forcément de regarder en rafale de trois heures, mais que je recommande absolument de regarder. Ren Faire a un réel potentiel d’évasion, avec son histoire juteuse et à la limite de l’incroyable, son casting de personnages plus grands que nature présentés dans ces gros plans plus grands que nature et sa cacophonie absolue de bizarrerie.

Il se passe tellement de choses dans Ren Faire et Oppenheim tient la main du spectateur avec une telle constance que la plupart des gens ne se laisseront pas distraire par toutes les lacunes de la narration et tous les endroits sous la surface que le réalisateur ne veut pas creuser.

La série se déroule autour du Texas Renaissance Festival, le plus grand du genre aux États-Unis. La Faire a été fondée il y a 50 ans par George Coulam. Entre le terrain du festival et les terrains de camping environnants, elle couvre des centaines d’acres et, bien qu’il s’agisse d’une ville constituée en société, elle est plus proche d’un fief dirigé par l’homme qu’ils appellent « le roi George ».

George a décidé qu’il mourrait à 95 ans, ce qui signifie qu’il ne lui reste que neuf ans – neuf ans pendant lesquels il veut se consacrer au jardinage, à l’art et à la recherche d’un compagnon. Il s’engage dans cette dernière quête à travers une série de sites Web Sugar Daddy, qui lui permettent de cibler les « belles personnes minces ». [ladies] entre 30 et 50 ans » ; si cela semble un peu dégoûtant, sachez que les femmes avec lesquelles nous le voyons dans le documentaire ont toutes moins de 30 ans et que sa principale condition est qu’elles aient des seins naturels.

George envisage donc une vie au-delà du Texas Renaissance Festival, mais il n’a pas nommé de successeur.

Il y a des candidats !

Jeffrey Baldwin est l’actuel directeur général du festival, un poste qui a la longévité des batteurs de Spinal Tap car George est… disons simplement… « inconstant ». Jeff, un ancien acteur qui chante avec sérieux sur des morceaux de Shrek la comédie musicale, comprend l’esprit du festival, mais peut-être n’a-t-il pas les atouts commerciaux nécessaires pour le faire fonctionner ? Il ne comprend pas non plus pourquoi le « népotisme » est mauvais – il veut embaucher sa femme pour un poste clé – mais c’est peut-être parce que la voix de la moralité appartient au roi George.

Louie Migliaccio est un magnat du maïs chaud qui a bâti un mini-empire au sein du festival, employant 140 personnes. Louie a des parents riches et il essaie de rassembler de l’argent pour acheter le festival et il a plein de grandes idées pour le faire avancer dans le futur. Avec une barbe bien coupée, de longues mèches fluides et un amour pour les gilets en cuir, il ressemble à un méchant steampunk.

Enfin, dans une bien moindre mesure, il y a la « coordinatrice des fournisseurs » Darla Smith, qui n’a pas vraiment les grandes aspirations d’égaler Jeffrey ou Louie ; elle se contente de surgir derrière celui qui est aux commandes, en lançant un regard noir. Si Darla n’avait pas d’expérience en tant que dresseuse d’éléphants, Oppenheimer s’intéresserait-il autant à elle ? Probablement pas! Mais elle le fait, et cela la rend aussi particulière.

Donc tu pourrais probablement dire ça Ren Faire est Succession se rencontre Roi Tigre, sans le mépris latent dont les créateurs de la série Netflix ont fait preuve à chaque instant pour leurs personnages principaux, avec chaque choix de montage et chaque signal musical. Ce que j’apprécie le plus chez Oppenheim, c’est qu’il porte rarement un jugement sur aucun de ses personnages, même s’ils ont cruellement besoin de jugement. C’est une des choses qui rendent ses documentaires troublants. Comme Ari Nagel, le donneur de sperme le plus prolifique du monde. Monde du spermeest apparu comme un homme ayant cruellement besoin d’un jugement extérieur, mais Oppenheim m’a laissé le soin de le faire.

Les personnages dans Ren Faire pourraient tous avoir besoin d’une bonne confrontation avec la réalité et Oppenheim permet de se moquer facilement de Jeffrey pour sa naïveté ou de Louie pour son lissage autorisé ou de George pour absolument tout. Mais plutôt que de le faire lui-même, il capture ses sujets d’une manière qui illustre l’ampleur des enjeux pour ces personnes dans le milieu qu’ils ont choisi. Il honore la façon dont ils ressentent la situation plus que l’apparence extérieure.

Il est possible, en fait, qu’un Succession/Roi Tigre la comparaison est trop fondée pour la mythologie d’Oppenheim. Il aime donner à la vie ordinaire un aspect shakespearien, avec Le Roi Lear comme une comparaison si évidente que Jeffrey la fait plusieurs fois – mais avec une forte suggestion qu’il n’est jamais arrivé à la fin de la pièce, car il espère être la Cordelia de George, qu’il considère comme le meilleur des cas. Le Le Roi Lear les références abondent Ren Fairetout comme les clins d’œil à des pierres de touche évidentes comme Game of Thrones et Charlie et la chocolaterie. Bien qu’Oppenheim hésite à mettre le doigt sur une échelle morale, il ne veut jamais que les téléspectateurs soient dans l’ignorance de ce qu’il fait – il y a même un putain de dragon à éviter. Game of Thrones sans les comparaisons des dragons. Ce faisant, cependant, il enlève une grande partie du plaisir que certains téléspectateurs pourraient autrement avoir à établir eux-mêmes des liens.

L’histoire principale ici est si bonne, les personnages principaux si vivants, l’approche si intense et divertissante, qu’il est facile de se laisser entraîner dans l’intrigue courtoise de Ren Faire. Il ne fait aucun doute que toute l’équipe d’Oppenheim est sur la même longueur d’onde. La cinématographie de Nate Hurtsellers alterne entre des évocations acidulées de ce conflit largement rhétorique et un accès si proche de l’action qu’on se familiarise avec les vaisseaux sanguins éclatés dans les yeux de Jeffrey à un moment crucial. La partition d’Ari Balouzian est un méli-mélo sonore qui reflète auditivement les va-et-vient du pouvoir. Le style d’Oppenheimer a pour effet de transformer de vraies personnes en acteurs, mais si vous faites semblant de vivre à l’époque médiévale même lorsque vous parlez sur votre téléphone portable, une petite pièce de théâtre pour une équipe de tournage de documentaire est probablement casher. .

Il n’y a pas de véritable exploration du Texas, c’est pourquoi ce lieu a trouvé une telle maison dans le Lone Star State en premier lieu. Qu’est-ce que cela signifie qu’il existe cette oasis de nostalgie très blanche au sein d’un Texas en diversification ? Dans un état de polarisation rouge/bleu, existe-t-il un moyen de confirmer ma théorie selon laquelle le Texas Renaissance Festival est probablement un mélange improbable d’extrêmes idéologiques ? Il y a quelque chose de vraiment éclairant à regarder Ren Faire à côté du film en trois parties de HBO Dieu sauve le Texasmais ce n’est pas à l’ordre du jour d’Oppenheim (et HBO a largement laissé Dieu sauve le Texas première et disparaître sans laisser de trace).

Peut-être que nous pourrons avoir ces conversations une fois que les gens seront pris au piège Ren Faireparce que je suppose qu’il y a un public qui deviendra accro à cette série et s’y tiendra, à moins qu’il ne soit trop épuisé par le style d’abord.