« Ce que les gens ne réalisent pas à propos de cette nuit pour moi, c’est que je n’ai pas juste pris une overdose, j’ai aussi été profité de », allègue Demi dans l’épisode deux, continuant à accuser son trafiquant de drogue anonyme de lui avoir donné « ce que je suppose maintenant être du fentanyl en me donnant des «pilules de rechange». »

Demi continue: « quand ils m’ont trouvé, j’étais nu, j’étais bleu, j’ai été littéralement laissé pour mort après qu’il ait profité de moi. Et quand je me suis réveillé à l’hôpital, ils m’ont demandé si j’avais eu des relations sexuelles consensuelles. Et là était un flash que j’avais de lui au-dessus de moi, j’ai vu ce flash et j’ai dit oui. «

Mais un mois plus tard, Demi dit qu’elle a réalisé qu’elle n’était « dans aucun état d’esprit pour prendre une décision consensuelle » et « ce genre de traumatisme ne disparaît pas du jour au lendemain et il ne disparaît pas dans les premiers mois de cure de désintoxication non plus. «

Et quand Demi a rechuté après sa surdose, elle a appelé le trafiquant de drogue parce qu’elle «voulait réécrire son choix de me violer», dit-elle.

«Je voulais que ce soit maintenant mon choix et il avait aussi quelque chose que je voulais, qui était de la drogue», poursuit-elle. «Je l’ai rappelé et j’ai dit: ‘Non, je vais te baiser.’ Cela n’a rien arrangé, cela n’a rien enlevé. Cela m’a juste fait me sentir plus mal, mais pour une raison quelconque, c’était ma façon de reprendre le pouvoir. Tout ce qu’il a fait, c’est de me ramener à genoux en suppliant Dieu pour aider. »

E! News a sollicité des commentaires.

Quant à savoir pourquoi Demi n’a jamais rendu public ce qui lui est arrivé cette nuit-là, elle explique: « Honnêtement, depuis que j’ai regardé Rihanna et ses photos sont divulguées après le Chris Brown incident, j’étais très mal à l’aise avec encore plus de mon histoire dans la presse. Et puis aussi peut-être que les gens ne me croient pas. »