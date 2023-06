Un dresseur d’animaux sauvages présenté dans la populaire série Netflix Tiger King a été reconnu coupable de trafic d’espèces sauvages en Virginie, a annoncé mardi le bureau du procureur général.

Bhagavan « Doc » Antle a été accusé d’avoir acheté illégalement des lionceaux en voie de disparition dans le comté de Frederick, en Virginie, à des fins d’exposition et de profit dans son zoo de Caroline du Sud, a déclaré Jason Miyares, le procureur général, dans un communiqué de presse. Vendredi, un jury a reconnu Antle coupable de deux chefs d’accusation de trafic d’espèces sauvages et de complot en vue de trafic d’espèces sauvages.

Les propriétaires d’usines de recyclage de métaux accusés d’avoir contaminé les terrains de l’école de LA En savoir plus

Antle, propriétaire du Myrtle Beach Safari, est apparu dans Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, une mini-série documentaire de Netflix axée sur les éleveurs de tigres.

Le jury a acquitté Antle de cinq chefs d’accusation de cruauté envers les animaux et le juge Alexander Iden a rejeté quatre autres accusations de cruauté envers les animaux contre Antle et toutes les charges contre ses deux filles adultes, a rapporté le Winchester Star.

La procureure Michelle Welch a déclaré que le zoo pour enfants lucratif de Myrtle Beach Safari avait motivé Antle à maintenir un approvisionnement régulier en lionceaux immatures qu’il avait achetés au Wilson’s Wild Animal Park près de Winchester, qualifiant cet arrangement de « pipeline de lionceaux » de la Virginie à la Caroline du Sud.

Lorsque Antle et Keith Wilson, l’ancien propriétaire du parc, ont commencé à faire des affaires en 2015, il était toujours légal d’acheter et de vendre des lions, a déclaré Welch. Mais après que les lions ont été désignés comme espèce en voie de disparition en décembre 2015, les lions ne pouvaient être échangés qu’entre les zoos et les réserves fauniques qui faisaient partie d’un programme d’élevage établi et avaient des permis. Il y a eu trois échanges illégaux de petits en 2017, 2018 et 2019, a déclaré Welch.

Antle a été inculpé en 2020 de plusieurs infractions, notamment des chefs d’accusation de trafic d’espèces sauvages et de complot. En août 2019, 119 animaux – dont des lions, des tigres, des ours, des chameaux, des chèvres et des buffles d’eau – ont été saisis dans le zoo de Wilson en bordure de route après qu’un juge a conclu que Wilson « traitait cruellement, négligeait ou privait » les animaux de soins adéquats.

Wilson a témoigné qu’Antle l’avait payé à l’avance sous le couvert d’un don. Il a déclaré qu’Antle avait payé entre 2 500 et 3 000 dollars pour un lionceau, à l’exception de la transaction de 2017 où Antle avait échangé trois chatons lynx contre trois lionceaux.

Wilson est accusé de neuf chefs d’accusation de cruauté envers les animaux et de 10 chefs d’accusation de vente d’une espèce en voie de disparition et une audience dans son affaire est prévue vendredi.

L’avocate de la défense Erin Harrigan a qualifié les poursuites d’Antle de politiquement motivées en réponse à un tollé public croissant contre l’exploitation des animaux sauvages à des fins de divertissement.

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour The Guardian fait la une des États-Unis Bulletin gratuit Pour les lecteurs américains, nous proposons une édition régionale de notre e-mail quotidien, fournissant les titres les plus importants chaque matin « , »newsletterId »: »today-us », »successDescription »: »Nous vous enverrons The Guardian Headlines US tous les jours »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

« Cela a été un programme à la recherche d’un crime depuis le début de l’enquête », a déclaré Harrigan.

Harrigan a soutenu que les petits étaient des cadeaux et Antle a envoyé des dons à Wilson pour un habitat de tigre élargi.

« Ce n’étaient pas des ventes », a déclaré Harrigan.

Iden a autorisé Antle, qui risque jusqu’à 20 ans de prison, à rester libre sous caution en attendant sa condamnation le 14 septembre.