Dobeš et Beck guident le Rocket vers une cinquième victoire consécutive

Après avoir remporté un deuxième balayage de suite le week-end, le Rocket de Laval est revenu dans les confins bruyants de la Place Bell pour mettre fin à une série de trois matchs contre les Comets d’Utica. Le Rocket a remporté deux victoires serrées vendredi et samedi la semaine dernière, tout en naviguant sur une liste de blessures soudainement lourde. Filip Mesar devrait manquer les deux prochains mois, tandis que Brandon Gignac a raté la plupart des entraînements cette semaine en raison d’une maladie non divulguée.

Gignac était de retour dans l’alignement pour le match contre Utica, tandis que Vincent Arseneau était absent en raison de ses doigts encore en convalescence. Il manquait également Logan Mailloux, qui a été expulsé plus tôt mercredi, mais qui ne serait pas en forme pour ce match. Jakub Dobeš a de nouveau pris le départ devant le filet, cherchant à maintenir intacte sa séquence d’invincibilité, tandis que Connor Hughes assumait son rôle de remplaçant habituel.

Le Rocket a rapidement pris le départ, essayant de rejoindre Nico Daws tôt et de forcer les Comets à jouer sur leurs arrières, tout comme ils l’ont fait le week-end dernier. Gignac a lancé le barrage de chance en fonçant profondément dans la zone offensive, laissant une chance de choix à Alex Barré-Boulet, mais l’attaquant vétéran n’a pas réussi à trouver la maîtrise de son revers. Lors du quart de travail suivant, Florian Xhekaj a trouvé une passe lâche, puis a repéré Luke Tuch dans la fente, mais le revers de Tuch a été refusé par Daws pour que le match soit sans but.

Alors que l’attaque du Rocket se poursuivait, elle a été stoppée lorsque Riley Kidney a écopé d’une pénalité pour coup tranchant en zone offensive, plaçant Laval sur le premier penalty du match. Après une performance fragile la semaine dernière, les tueurs au but du Rocket ont été sollicités, gardant les Comets loin à l’extérieur et Jakub Dobeš n’a dû effectuer qu’un seul arrêt pour repousser la pénalité mineure de deux minutes. Peu de temps après que Kidney ait quitté la surface, c’est une ruée de Jared Davidson dans l’enclave qui a entraîné un avantage numérique pour le Rocket et leur a donné une grande chance d’ouvrir le match sans but.

Le jeu de puissance du Rocket n’a pas fait mieux que celui des Comets, car ils n’ont pas été en mesure de générer beaucoup de pression réelle sur Daws et le jeu s’est poursuivi sur un match nul nul. Alors que le Rocket continuait d’avoir quelques bonnes apparences, les Comets avaient bougé les jambes et commençaient à traquer le Rocket de plus en plus à l’intérieur de la zone offensive, mais les tirs au but étaient relativement peu nombreux.

Un revirement de Zack Hayes au klaxon menaçait d’offrir un but tardif aux Comets, mais Utica a mis le tir à côté et a envoyé les équipes au premier entracte avec un match nul sans but au tableau.

Xavier Simoneau est entré en deuxième période avec un point à prouver, et lors de son premier quart de travail, il a créé une occasion de marquer en solo dans l’enclave, a lancé un énorme coup sûr, puis a tiré un appel d’attente alors qu’il se dirigeait vers le filet pour une opportunité au deuxième poteau. À peine 23 secondes après le début de l’avantage numérique, les gants se sont détachés lorsque Lucas Condotta a pris ombrage d’un coup de Ryan Schmelzer sur Owen Beck, marquant le retrait dans un combat assez équilibré.

Laval a mis Nico Daws à l’épreuve plus qu’au premier avantage, mais le gardien des Comets a continué d’être un obstacle tenace alors que le match restait toujours sans but dans les premières minutes de la deuxième période.

Après quelques matchs difficiles, Kidney a finalement trouvé le répit dont il avait besoin et cela est arrivé à un moment important pour le Rocket. Alex Beaucage a lancé une passe de pointe sur la bande, permettant à Kidney de dévier son homme, puis de passer devant le but pour marquer son premier but de l’année par Daws et ouvrir le score.

Les frustrations des Comets ont conduit le Rocket à se voir confier un autre avantage numérique, mais avant qu’ils puissent vraiment faire avancer quoi que ce soit, Davidson a été appelé pour trébucher et a déplacé le jeu à une brève période de quatre contre quatre. Même lorsque les Comets se sont lancés dans un avantage numérique abrégé, le Rocket a continué à créer des occasions en désavantage numérique tout en gardant intacte son avance d’un but.

La persévérance d’Utica a porté ses fruits alors que le match passait à mi-chemin, avec un vieil ami trouvant un moyen d’égaliser le match pour les Comets. Un tir de Brian Halonen a été refusé par Dobeš, mais le rebond a été lancé près du filet, et Nathan Legare a rattrapé Gustav Lindstrom par surprise et a marqué son premier but de l’année pour égaliser le match.

Le Rocket a pris ce but à cœur, relançant son attaque offensive pour tenter de briser le match à nouveau en sa faveur. Owen Beck a contourné un défenseur et a effectué une passe parfaite à Alex Beaucage dans la fente, mais Beaucage a vu son tir battre Daws puis heurter le poteau sans danger. Même si le Rocket poussait pour un autre but, il n’a pas pu échapper à une brève erreur mentale d’Adam Engstrom qui a conduit à un autre avantage numérique d’Utica.

Les tireurs de pénalité de Laval ont étouffé tout ce que les Comets tentaient de leur lancer, permettant à Engstrom de sortir indemne de la surface. De retour à force égale, la « Kid Line » dirigée par Owen Beck a continué d’être une nuisance pour Utica à l’intérieur de la zone offensive. Beck s’est enroulé derrière le filet, sélectionnant Jared Davidson tout seul au point de mise au jeu, puis lui a servi un tir sur réception parfait pour en faire un match 2-1 pour l’équipe locale.

Le but de Davidson a permis au Rocket d’aborder le deuxième entracte avec son avance intacte et avec encore 20 minutes à jouer.

Le Rocket a abordé la troisième période avec une prudence agressive, continuant de pousser et de sonder les opportunités qui pourraient s’offrir à lui, mais pas au détriment de sa structure défensive et de petits détails. Riley Kidney a cependant poursuivi une série impressionnante de pénalités de zone offensive à des moments cruciaux, se retrouvant dans la surface pour avoir accroché avec un peu plus de six minutes écoulées dans la période.

Les tueurs de pénalité de Laval ont encore une fois dominé le jeu de puissance des Comets, générant deux occasions en désavantage numérique grâce à Brandon Gignac avant que Chase Stillman ne fasse trébucher Tyler Wotherspoon en zone neutre. Le jeu de puissance abrégé du Rocket n’a pas fait grand-chose pour faire avancer l’avance, mais ils ont progressivement gagné plus de temps alors que le match commençait à se transformer davantage en derby de démolition qu’en match de hockey.

Au fil des minutes, le Rocket s’est retrouvé confronté à des incursions de plus en plus désespérées de la part des Comètes, Dobeš continuant d’effectuer des sauvegardes clés après sauvegardes clés pour contrecarrer l’assaut d’Utica. La patience et le sang-froid des attaquants vétérans du Rocket leur ont permis de sortir la rondelle de la zone, et Florian Xhekaj l’a enfouie dans le filet vide pour mettre le match hors de portée avec 47 secondes à jouer.

Un avantage numérique douteux en fin de match a donné un but de pitié aux Comets alors qu’il restait quatre secondes au compteur, bien trop tard pour empêcher le Rocket de remporter une cinquième victoire consécutive et d’en remporter trois de suite contre Utica.

Score final : Laval 3, Utica 2

Le Rocket a maintenant quelques jours de congé avant d’accueillir les Bruins de Providence à la Place Bell vendredi pour le début d’une série de deux matchs. La mise au jeu est prévue à 19h00, et on s’attend à ce que Mailloux revienne également dans l’alignement.