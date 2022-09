ENVIRON 500 dirigeants mondiaux et autres dignitaires doivent assister aux funérailles de la reine.

Les invitations au plus grand événement international de Grande-Bretagne depuis des décennies ont été envoyées presque partout, à l’exception de la Russie, de la Biélorussie et du Myanmar.

La liste des invités pour la cérémonie de lundi est toujours en cours de finalisation, mais elle inclura le président américain Joe Biden.

Ses prédécesseurs n’ont pas assisté aux funérailles nationales de Sir Winston Churchill en 1965 ni à celles de George VI en 1952.

On pense que le dirigeant ukrainien assiégé Volodymyr Zelensky a été invité, mais il est très peu probable qu’il y assiste.

Chaque chef d’État peut amener une autre personne.

Mais le Premier ministre australien Anthony Albanese a révélé hier qu’il avait également été invité à en amener dix qui ont apporté des “contributions extraordinaires à leurs communautés”.

Il est possible qu’une poignée de célébrités y assistent, comme Sir David Attenborough.

Les invités ont également été invités à une réception au palais de Buckingham dimanche soir, où ils rencontreront le roi Charles.

Le ministère des Affaires étrangères aurait transféré 300 employés supplémentaires à la planification.

Un assistant l’a comparé à l’organisation de “centaines de visites d’État” en quelques jours, par opposition aux deux ou trois habituelles par an.

Le public a également été averti du chaos des voyages, les opérateurs ferroviaires craignant que la ville n’atteigne “un point d’éclatement” avant lundi.

Les trains devraient circuler toute la nuit avec 200 services supplémentaires pendant la journée.

Pendant ce temps, les prix des hôtels montent en flèche, la chambre la moins chère du Park Plaza County Hall de Londres passant de 269 £ dimanche dernier à 1 299 £ ce week-end.

ROYAUX ÉTRANGERS

Des ROYALS de toute l’Europe devraient assister aux funérailles de la reine lundi.

Le roi Felipe d’Espagne et son épouse, la reine Letizia, seront rejoints par le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique.

Le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia de Suède sont également susceptibles d’être membres de la congrégation.

Tout comme le roi Willem-Alexander des Pays-Bas et son épouse la reine Maxima – dont le style a été comparé à Kate.

Et l’empereur du Japon Naruhito est également attendu – son premier voyage à l’étranger depuis son accession au trône en mai 2019.

ROYAUX BRITANNIQUES

L’ensemble de la famille royale devrait être présent pour le dernier adieu historique de la reine.

Les enfants de Sa Majesté, Charles, Anne, Edward et Andrew seront tous là, ainsi que leurs enfants.

Cette liste comprend les princes William et Harry et leurs cousins ​​Peter et Zara Phillips, Béatrice et Eugénie et Louise et James.

On ne sait pas combien d’arrière-petits-enfants de la reine – dont le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis – seront là compte tenu de la durée et de la nature de l’événement.

LEADERS MONDIAUX

Le président américain Joe Biden – qui a rencontré la reine l’année dernière – serait parmi les dirigeants mondiaux qui assisteront aux funérailles de Sa Majesté lundi.

Les autres susceptibles d’accepter l’invitation sont le Premier ministre canadien Justin Trudeau, la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern et le Premier ministre australien Anthony Albanese.

L’ancien président américain Barack Obama et plusieurs autres anciens dirigeants mondiaux seraient sur une liste d’attente au cas où des numéros seraient libérés par des dignitaires actuels qui ont été invités à ne pas pouvoir y assister.

Il est peu probable que le président chinois Xi Jinping voyage, n’ayant pas quitté son pays depuis deux ans en raison de la pandémie.

Le vice-président Wang Qishan pourrait y assister en son nom.

Le Premier ministre indien Narendra Modi pourrait également être là, tout comme le controversé président brésilien Jair Bolsonaro.

Le président français Emmanuel Macron, le président turc Recep Tayyip Erdogan, Cyril Ramaphosa d’Afrique du Sud et le président Frank-Walter Steinmeier d’Allemagne figurent également sur la liste des participants.

Le président israélien Isaac Herzog sera également présent et sera probablement autorisé à le faire dans un convoi sécurisé.

Ursula von der Leyen, présidente du Conseil européen, est attendue.

Un représentant de l’État voyou nord-coréen est également susceptible d’avoir été invité.

POLITICIENS BRITANNIQUES

La NOUVELLE Première ministre Liz Truss dirige la formation politique britannique, y compris tous les anciens PM survivants de la reine qui seront à Westminster lundi.

Boris Johnson, Theresa May, David Cameron, Gordon Brown, Tony Blair et Sir John Major devraient tous être présents.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer devrait également être là avec le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon et le Premier ministre gallois Mark Drakeford.

NON INVITÉ

Le président RUSSE Vladimir Poutine n’a pas été invité suite à l’invasion de l’Ukraine.

Le dirigeant iranien, l’ayatollah Khamenei, n’y sera pas non plus. Sa télévision publique a comparé cette semaine la reine à Adolf Hitler.

La Biélorussie, qui a soutenu la Russie sur l’Ukraine, ne figure pas non plus sur la liste des invités avec le Myanmar, dirigé par une junte militaire.

Une limite de nombre signifie que plusieurs anciens dirigeants mondiaux seront absents, y compris l’ancien président américain Donald Trump.