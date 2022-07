Dobaaraa: Ektaa Kapoor RÉAGIT à Kangana Ranaut appelant Taapsee Pannu sa copie sasti

Nous savons tous que Kangana Ranaut et Taapsee Pannu ne sont pas en bons termes les uns avec les autres. Les deux ont eu de nombreux combats sur les réseaux sociaux et une fois, Kangana avait également appelé Taapsee sa « copie sasti ». Récemment, la bande-annonce de Taapsee Pannu vedette Dobaara a été libéré. Le film est réalisé par Anurag Kashyap et produit par Ektaa Kapoor. Le lancement de la bande-annonce a été suivi par Ektaa et Anurag, mais Taapsee n’était pas là car elle était occupée à tourner pour Dunki avec Shah Rukh Khan.

Ektaa a travaillé avec Kangana Ranaut plus tôt dans plusieurs films, et maintenant, elle collabore avec Taapsee. Ainsi, la productrice a été interrogée sur ce qu’elle avait à dire sur Kangana appelant Taapsee sa copie sasti et si elle trouvait des similitudes entre les deux.

Ektaa a plaisanté et a dit: ‘yeh kaisa question hai?’ Mais, plus tard, elle a dit: “Il n’y a qu’une seule similitude, les deux sont des pionnières incroyables et les jouer l’une contre l’autre n’est pas votre travail ni le mien. Nous sommes des femmes, nous ajustons la couronne de l’autre, pas la retirons.”

Elle a également déclaré que c’était incroyable de faire équipe avec des acteurs aussi talentueux, et si elle obtient des scripts intéressants, elle approche les acteurs pour les lire. Ektaa a déclaré que Kangana est un acteur brillant, tout comme Taapsee.

Eh bien, nous nous demandons ce que Kangana et Taapsee ont à dire sur la déclaration d’Ektaa Kapoor.

En parlant de Dobaaraa, le film est un remake du film espagnol Mirage sorti en 2018. Il mettait en vedette l’acteur de Money Heist, Lvaro Morte, dans le rôle principal masculin. Dobaaraa met également en vedette Pavail Gulati, Nassar et Rahul Bhat. Sa sortie est prévue le 19 août 2022.

Outre Dobaaraa, Taapsee Pannu sera vu dans des films comme Blurr, Woh Ladki Hai Kahaan et Dunki. La dernière sortie de l’actrice était Shabaash Mithu, un biopic sur le joueur de cricket Mithali Raj, et le film est devenu un désastre au box-office.