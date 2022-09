Do Kwon dit qu’il ne se cache pas au milieu d’une chasse à l’homme après l’UST, Luna s’effondre

Do Kwon, co-fondateur et PDG de Terraform Labs, insiste sur le fait qu’il n’est pas en fuite des autorités sud-coréennes. Pendant ce temps, les procureurs sud-coréens affirment qu’Interpol a publié une “notice rouge” pour l’arrestation de Kwon. Terraform Labs, la société fondée par Kwon, est à l’origine de l’effondrement des crypto-monnaies terraUSD et luna, qui valaient ensemble 60 milliards de dollars avant de s’effondrer.

Woohae Cho | Bloomberg | Getty Images