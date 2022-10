Dnipro craint un hiver sombre et froid alors que la Russie attaque sans relâche les infrastructures

Commentez cette histoire Commentaire

DNIPRO, Ukraine – Un immeuble d’appartements impuissant de 15 étages dans cette ville industrielle a offert un aperçu de ce que de nombreux Ukrainiens craignent de devenir bientôt la norme ici après les frappes aériennes russes incessantes sur les infrastructures civiles : des bougies scintillaient aux fenêtres. Couples cuisinés à la lampe de poche. Dehors, dans la cour sombre samedi soir, trois hommes et une femme ont bu de l’alcool dans un cône de lumière de téléphone portable.

Certains habitants avaient eu vent de la panne prévue sur les réseaux sociaux. D’autres n’avaient aucune idée jusqu’à ce que cela se produise juste au moment où la nuit tombait.

Avec l’ascenseur inutile, Tetiana a monté cinq étages dans le noir avec son teckel jusqu’à un appartement terne sans bougies ni lampes de poche. Avant de promener le chien, elle avait passé les deux dernières heures à envoyer des SMS à des proches à travers le pays, dont certains étaient également sans électricité. “C’est la première fois que cela se produit”, a déclaré Tetiana, une femme d’âge moyen qui a refusé de donner son nom de famille. “Je suis en état de choc.”

Le quartier de Tetiana n’était pas le seul touché. Dans une banlieue verdoyante de l’autre côté de la ville, Oleksandra Bondor venait de se laver les cheveux lorsque l’électricité s’est coupée pour la deuxième fois en deux jours. Elle a essayé de le sécher en faisant exploser le chauffage de sa voiture dimanche, alors qu’elle se précipitait pour se préparer pour une célébration du troisième anniversaire de son fils.

Il y a quelques semaines, un missile ou un drone russe a été abattu au-dessus de leur maison au milieu de la nuit, a déclaré Bondor, provoquant l’incendie d’un champ voisin et laissant des débris dans leur cour où joue son fils.

Coupures de courant – certaines prévues dans le cadre du rationnement de l’électricité ; d’autres inattendus et inévitables – sont devenus plus fréquents et répandus à Dnipro, une capitale régionale du centre de l’Ukraine, depuis que la Russie a lancé il y a deux semaines des attaques soutenues contre l’infrastructure électrique du pays. (Cibler des infrastructures civiles sans but militaire est un crime de guerre.)

La campagne de bombardements de la Russie, qui a laissé 1,5 million de personnes à travers l’Ukraine sans électricité samedi, a évoqué des scènes de villes européennes plongées dans l’obscurité pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais au 21e siècle, la tactique a bouleversé le travail à distance, interrompu l’enseignement à distance pour les enfants et risque de laisser les téléphones portables vides sur lesquels tant de gens comptent désormais pour surveiller leurs proches ou apprendre les tirs de roquettes entrants.

Mais la plus grande crainte en Ukraine, un pays aux hivers très froids, est la perte de chaleur.

À quelques kilomètres de la tour de l’avenue Donetske, Natasha Nishchedim, 63 ans, poussait sa petite-fille de 18 mois, Maira, dans un landau avant que les coupures prévues des lampadaires ne laissent son quartier dans le noir.

“Tout le monde est inquiet parce que l’hiver arrive”, a déclaré Nishchedim à propos des pannes. Elle a dit qu’elle regrettait d’avoir abandonné il y a des décennies un poêle à bois, qui reste encore aujourd’hui courant à la campagne. Sa famille avait économisé de la nourriture, en particulier pour le bébé, mais ne pouvait pas faire grand-chose face à la baisse des températures.

“La chose la plus importante est le chauffage”, a-t-elle déclaré. « Nous en avons besoin pour vivre.

À Dnipro, à environ 70 miles de la ligne de front, les pannes jusqu’à présent sont plus un inconvénient qu’une urgence aiguë. La vie quotidienne reste largement ininterrompue. Les tramways électriques continuent de sillonner la ville. Les commerces et restaurants restent ouverts et bien éclairés. À Homie, un café branché de fin de soirée, il y avait des bougies sur les tables le soir, mais uniquement pour améliorer l’ambiance.

Mais les habitants sont déjà confrontés à des coupures de courant sporadiques avec des mesures plus strictes probablement dans les semaines à venir.

La Russie a ciblé à plusieurs reprises l’infrastructure électrique de Dnipro ces dernières semaines, endommageant son réseau pour la dernière fois le 18 octobre, selon des responsables régionaux.

Il y a quelques jours, la société de services publics DTEK a fait circuler une liste des coupures de courant programmées dans le quartier qui pourraient commencer cette semaine. Au cours du week-end, les lampadaires ont commencé à clignoter à 20 heures et les ponts de la ville sur le Dniepr s’éteignent désormais à minuit.

Certains résidents ont été déconcertés par les coupures de courant, qui ne semblaient pas suivre le calendrier de la compagnie de services publics.

Tatyana Kovalenka s’est plainte qu’au cours des deux dernières semaines, le courant a souvent été coupé pendant trois à quatre heures pendant la journée, effaçant le travail du comptable et fermant la scolarité de ses enfants.

“Nous comprenons que c’est pour notre économie, pour maintenir le système énergétique, mais c’est difficile”, a déclaré Kovalenka, 47 ans.

DTEK n’a pas pu être joint pour commenter les pannes.

Bondor, qui avait eu du mal à sécher ses cheveux dans sa voiture, craignait que les pannes ne gâchent le peu de normalité qu’elle espérait donner à son fils à son troisième anniversaire.

Sa famille avait fui vers l’ouest de l’Ukraine pendant trois mois plus tôt dans la guerre, puis était revenue, espérant que les choses seraient plus sûres. Mais dimanche, ils faisaient bouillir de l’eau sur un réchaud de camping et se demandaient quoi faire si les pannes se poursuivaient pendant l’hiver qui approchait à grands pas.