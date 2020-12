Lors de leur prochain match du groupe B de l’UEFA Europa League, Dundalk affrontera l’équipe anglaise d’Arsenal au stade Aviva le jeudi 10 décembre.

Les hôtes sont sans point dans la compétition, ils sont sans victoire en sept matches contre des équipes anglaises – un match nul et six défaites. Dundalk n’a aucune possibilité d’avancer dans la Ligue car ils ont déjà été éliminés.

Au contraire, Arsenal a un record splendide en Ligue Europa cette saison avec cinq victoires en cinq matchs jusqu’à présent. Arsenal cherchera à gagner ses six grands matches européens consécutifs de l’UEFA et les Gunners ont été invaincus lors de huit matches européens majeurs à l’extérieur de l’UEFA – six victoires et deux nuls.

Le prochain match sera le deuxième affrontement européen entre Dundalk et Arsenal cette saison, les Gunners l’emportant 3-0 lors du premier match.

UEFA Europa League 2020-21 Dundalk vs Arsenal: nouvelles de l’équipe, mise à jour des blessures

Patrick Hoban, blessé, ne jouera pas contre Arsenal. Tandis que Gabriel Martinelli et Thomas Partey rateront le match en raison de blessures d’Arsenal.

DNDK vs ARS UEFA Europa League, équipe Dream11 pour Dundalk vs Arsenal

DNDK vs ARS UEFA Europa League, prédiction Dream11 pour Dundalk vs Arsenal Capitaine: Pierre-Emerick Aubameyang

DNDK vs ARS UEFA Europa League, prédiction Dream11 pour Dundalk vs Arsenal Vice capitaine: Nicolas Pepe

DNDK vs ARS UEFA Europa League, prédiction Dream11 pour Dundalk vs Arsenal Gardien de but: Gary Rogers

DNDK vs ARS UEFA Europa League, prédiction Dream11 pour Dundalk vs Arsenal Défenseurs: Shkodran Mustafi, Cédric Soares, Brian Gartland, Sead Kolasinac

DNDK vs ARS UEFA Europa League, prédiction Dream11 pour Dundalk vs Arsenal Milieux: Jordan Flores, Ainsley Maitland-Niles, Mohamed Elneny

DNDK vs ARS UEFA Europa League, prédiction Dream11 pour Dundalk vs Arsenal Grévistes: Nathan Oduwa, Pierre-Emerick Aubameyang, Nicolas Pepe

UEFA Europa League DNDK vs ARS, Dundalk possible de départ contre Arsenal: Gary Rogers; Brian Gartland, Andy Boyle, Sean Hoare, Sean Gannon; Greg Sloggett, Chris Shields, Jordan Flores; Cameron Dummigan, David McMillan, Nathan Oduwa

UEFA Europa League DNDK vs ARS, Arsenal possible de départ contre Dundalk: Runar Alex Runarsson; Cédric Soares, Shkodran Mustafi, Pablo Mari, Sead Kolasinac; Ainsley Maitland-Niles, Mohamed Elneny, Emile Smith Rowe; Reiss Nelson, Pierre-Emerick Aubameyang, Nicolas Pepe