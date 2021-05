DNC dépasse RNC en avril et disposait de 56 millions de dollars en mai

Le Comité national démocrate est entré en mai avec plus de 56 millions de dollars en main, le maximum que le comité dit avoir jamais eu dans son trésor de guerre à ce stade de l’année.

La DNC a terminé le mois d’avril en levant 15,6 $. millions, selon des chiffres partagés pour la première fois avec CNBC par un porte-parole du comité. Le DNC prévoit de publier plus de détails sur sa collecte de fonds dans les dépôts de la Commission électorale fédérale plus tard jeudi.

« La DNC rapportera 15,6 millions de dollars levés en avril, la plus grande collecte de fonds hors-année d’avril jamais réalisée. La DNC dispose de 56,3 millions de dollars en espèces, le maximum que la DNC a eu à ce stade de l’année », a déclaré le représentant du comité dans un communiqué. .

Le Comité national républicain, en comparaison, a levé plus de 13 millions de dollars en avril. Pourtant, alors que le DNC a levé plus que le RNC le mois dernier, le bras de campagne du GOP est entré en mai avec beaucoup plus d’argent en main, selon les dossiers de la FEC. Le RNC avait plus de 90 millions de dollars en main au cours du mois, selon les dossiers.

L’ancien président Donald Trump a également collecté des fonds auprès de sa direction PAC, Save America, tandis qu’une grande partie du Parti républicain continue de demander son approbation alors qu’il envisage de se présenter en 2024. Il a également continué à prétendre à tort que l’élection de 2020 avait été truquée contre lui. .

Le coup de filet de la DNC montre que Biden et les démocrates sont en mesure d’être bien préparés pour la lutte pour faire avancer l’agenda du président et pour les élections de mi-mandat de l’année prochaine.

Biden a déclaré qu’il avait l’intention de se présenter aux élections en 2024. Le succès continu du DNC donnerait au président de solides ressources financières pour lancer sa campagne.