DNC célèbre la Journée des peuples autochtones avec une campagne publicitaire à six chiffres visant les électeurs autochtones

Vote autochtone 2024. Lundi, Journée des peuples autochtones, le Comité national démocrate (DNC) a lancé une importante campagne publicitaire destinée aux électeurs amérindiens, avec un investissement à six chiffres pour amplifier leurs voix lors des prochaines élections de novembre. L’initiative « I Will Vote » cible les communautés autochtones de l’Arizona, de la Caroline du Nord, du Montana et de l’Alaska à travers divers médias, notamment des publicités numériques, imprimées et radiophoniques, avec la plupart des placements dans des publications appartenant à des autochtones aux niveaux local et national.

Il s’agit de la troisième campagne du DNC axée sur les électeurs autochtones cette année et représente son plus grand engagement financier pour atteindre ce groupe démographique.

Ne manquez jamais les plus grandes histoires et les dernières nouvelles d’Indian Country. Cliquez ici pour vous inscrire et recevoir nos rapports directement dans votre boîte de réception chaque matin de la semaine.

La campagne « Je voterai » fournit des informations nationales complètes sur les lieux de vote et l’éducation des électeurs afin de donner aux communautés tribales les ressources nécessaires pour participer à cette élection importante. Plus tôt dans l’année, le DNC a également publié des guides d’engagement civique et de protection des électeurs dans sept langues autochtones (Apache, Ho-Chunk, Hopi, Navajo, Paiute, Shoshone et Zuni) couvrant l’inscription des électeurs, le vote et le dépassement des obstacles au vote.

« Les démocrates rencontrent les électeurs autochtones là où ils se trouvent, investissant dans notre troisième campagne publicitaire de ce cycle dédiée à atteindre les communautés autochtones, avec des informations vitales sur le vote à cette élection », a déclaré le président du DNC, Jaime Harrison. « Nous savons que ces prochaines élections sont cruciales pour nos nations tribales, avec nos libertés, notre accès aux soins de santé et à l’éducation, ainsi que le droit fondamental à l’autodétermination et à la souveraineté tribale sur le bulletin de vote. Le Parti démocrate ne prend aucun vote ni aucune communauté pour acquis, engageant toutes les facettes de notre coalition diversifiée d’électeurs afin d’élire les démocrates de haut en bas lors des élections de novembre.

« Les Amérindiens contribueront absolument à décider des résultats de cette élection », a déclaré la lieutenante-gouverneure du Minnesota, Peggy Flanagan (White Earth Ojibwe). « Avec Harris et Walz en tête de liste, les électeurs autochtones des États clés et des communautés à travers le pays ont le pouvoir de mettre au pouvoir des démocrates qui renforceront notre souveraineté tribale et œuvreront pour garantir que chaque enfant autochtone ait la possibilité de réaliser ses objectifs. leurs rêves les plus grands et les plus audacieux. Maintenant, c’est à nous d’élever la voix avec nos votes.»

Soutenir et investir dans les communautés amérindiennes

Alors que les républicains de MAGA ont tenté de saper la protection des terres tribales, ont proposé des coupes dans les services essentiels dans les communautés autochtones et ont craché un discours haineux, les démocrates engagent stratégiquement les électeurs autochtones à travers cette campagne dédiée et redoublent de leur engagement à faire progresser la souveraineté et l’autodétermination des tribus.

La publicité sera présentée dans les 14 publications suivantes, et d’autres seront ajoutées chaque semaine :

Char-Koosta News, MT

Ak-Chin, imprimé, AZ

Navajo Times, Arizona

Observateur Navajo-Hopi, Arizona

Indépendant de White Mountain, Arizona

La Tribune, Arizona

Observateur de Fayetteville, Caroline du Nord

Robesonian, Caroline du Nord

Cherokee One Feather, Caroline du Nord

Native News en ligne, national

Actualités TIC, National

Actualités High Country, National

Nouvelles des affaires tribales, National

Ketchikan Daily News, AK

À propos de l’auteur : « Native News Online est l’une des publications les plus lues couvrant le pays indien et l’actualité qui compte pour les Indiens d’Amérique, les autochtones de l’Alaska et d’autres peuples autochtones. Contactez-nous à [email protected]. «

Contact : [email protected]