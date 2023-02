DNA Journey revient sur ITV avec une nouvelle gamme de stars – des pros de Strictly aux stars de Line of Duty.

L’émission revient sur ITV1 et ITVX cette année pour une quatrième série, alors qu’une fois de plus, les téléspectateurs suivent quatre nouveaux duos de célébrités qui se lancent dans une quête pour découvrir d’où ils viennent et découvrir les secrets de leur passé dans un voyage bouleversant et émotionnel de Découverte.

TVI

DNA Journey revient sur ITV avec une nouvelle gamme de stars – des pros de Strictly aux stars de Line of Duty[/caption] Rex

Motsi et Oti Mabuse participent à la prochaine série[/caption]

Les huit histoires incroyables emmèneront les téléspectateurs d’Afrique du Sud à Norwich et d’Irlande à St Helens.

Plongant dans l’histoire de leurs familles, cette série comprend Hugh Bonneville de Downton Abbey et le comédien John Bishop, Adrian Dunbar et Neil Morrisey de Line of Duty, Alex Brooker de The Last Leg et l’humoriste Johnny Vegas ainsi que les frères et sœurs Strictly Come Dancing Oti et Motsi Mabuse.

Découvrant des histoires étonnantes de leurs histoires familiales, les duos utiliseront la technologie de pointe de l’ADN et la généalogie pour découvrir la vérité derrière leurs lignées, ainsi que pour se retrouver face à face avec des parents vivants dont ils ignoraient l’existence auparavant.

Dans le road trip télévisé ultime, les célébrités de cette année suivent les traces d’Ant & Dec, Freddie Flintoff et Jamie Redknapp, Anne Hegerty et Shaun Wallace, Alison Steadman et Larry Lamb, Kate Garraway et Alison Hammond et Amanda Holden et Alan Carr pour nommer quelques.

En savoir plus sur le voyage ADN LIENS FAMILIAUX Alison Steadman de Gavin & Stacey en larmes après une découverte qui a changé sa vie DÉCHIRANT Alison Hammond retient ses larmes en parlant de la mort d’un parent décédé

Katie Rawcliffe, responsable de la mise en service du divertissement chez ITV, a déclaré : « DNA Journey plonge profondément dans l’histoire familiale de la célébrité et a mis au jour des révélations étonnantes au cours des dernières années.

“C’est formidable de voir ces visages célèbres partager leur voyage les uns avec les autres et nous avons une autre excellente programmation avec des surprises plus fascinantes.”

Kathleen Larkin, productrice exécutive de Voltage TV, déclare : “Cette série émotionnelle contient des révélations à couper le souffle montrant que certains de nos couples de célébrités sont plus connectés les uns aux autres qu’ils n’en avaient jamais rêvé.”

Jim Allen, consultant créatif de Mitre Studios, a déclaré : « Nous sommes ravis du succès continu de DNA Journey, chaque série offre un aperçu unique de certaines des célébrités préférées du pays et de leurs histoires très personnelles et cette série contient des moments vraiment mémorables et magiques. révèle.”

La série a été diffusée pour la première fois en 2019 avec un en deux parties axé sur Ant et Dec, avant d’être commandée pour une série complète mettant en vedette d’autres couples de célébrités.

itv

Ant et Dec ont été le premier couple à participer au spectacle[/caption]

DNA Journey reviendra plus tard cette année, avec la série actuelle disponible sur ITVX.