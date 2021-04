DNA Exclusive – «  Nous sommes les ambassadeurs de l’amour  »: Karan Singh Grover sur cinq ans de bonheur conjugal avec Bipasha Basu

Bipasha Basu et Karan Singh Grover se sont mariés le 30 avril 2016. Le couple a accompli cinq ans de bonheur conjugal et ils ne négligent toujours pas de montrer leur «amour de singe». Au cours de ces cinq années, Bipasha et Karan se sont fixé d’immenses objectifs de couple en travaillant ensemble, en se prélassant au soleil ensemble, en affichant leur amour mou et plus encore. Maintenant, lors d’une interaction exclusive avec l’ADN, Karan a donné un aperçu de leur monde qui n’est pas montré sur Instagram.

L’acteur de Qubool Hai a déclaré: « Quand deux personnes s’entendent, elles se marient et il y a beaucoup d’amour. Mais il y a aussi beaucoup de choses quotidiennes. Vous ne voulez pas vraiment voir nos tâches quotidiennes sur Instagram et les choses quotidiennes des autres. . Je lui disais l’autre jour que ce serait très drôle si je disais aux gens que les nouveaux amis de Bipasha Basu sont Lalu, le légume et Prakash de Kirana, ce sont les derniers numéros composés sur son téléphone. Mes derniers numéros composés sont toujours comme un plombier, ou un électricien ou le charpentier. Donc ce sont des choses qui arrivent et font partie de la vie de tout le monde, nous faisons en sorte de prendre le temps de prendre le soleil, j’appelle le soleil mon père parce que je suis Karan, le Suryaputra. «

Se faisant appeler «ambassadeurs de l’amour», KSG a ajouté: «Autant de temps que je peux passer au soleil, c’est travailler et elle adore ça aussi. Nous essayons donc de prendre du temps pour nous-mêmes. Nous essayons de montrer tout l’amour que nous partageons. . C’est important, je ne cesse de le dire, nous sommes les ambassadeurs de l’amour. Toutes les personnes qui sont amoureuses de leur partenaire devraient être des ambassadeurs de l’amour qui en font la promotion. Il y a tellement de peur qui est toujours répandue par tout et la tristesse. Les gens devraient activement essayez de répandre plus d’amour. Il y a des avantages et des inconvénients, certaines personnes se sentent mal, envieuses ou jalouses parce que peu importe … «

Karan a conclu en déclarant: « Mais quand vous voyez deux personnes amoureuses, vous pouvez voir qu’elles s’aiment vraiment, il y aura un sentiment agréable en vous que vous vous répandez probablement, vous vous connecterez ou partagerez avec quelqu’un d’autre et cela grandira là-bas. . C’est donc important de le faire. Oui, mais cela vient avec tout ce que nous faisons au quotidien. «