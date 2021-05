DNA Exclusive – «  Dawood avait la vision de faire de son gang une entreprise, c’est pourquoi il s’appelle D Company  »: Ram Gopal Varma

Ram Gopal Varma au cours de sa carrière de trois décennies a fait la une des journaux pour plusieurs raisons. Il a créé son propre genre de films qui ont une énorme base de fans. Il a reçu des déclarations qui ont attiré l’attention, sont devenues une controverse et plus encore. Désormais, RGV a fait la une des journaux en créant sa propre plateforme OTT. Avec sa nouvelle plateforme, le cinéaste diffusera en streaming plusieurs titres qu’il a annoncés pendant la pandémie et plus encore.

Dans une interview exclusive avec DNA, RGV a longuement parlé de sa décision de créer une nouvelle plate-forme OTT, étant le pionnier du genre « soi-disant gangster », la suspension Twitter de Kangana Ranaut et plus encore.

Extraits …

Pourquoi avez-vous décidé de créer une plateforme OTT distincte pour vos prochaines sorties?

Vous voyez, l’essentiel est qu’aujourd’hui nous avons une certaine technologie disponible, où moi, en tant que cinéaste, je peux exactement faire ce que je ressens, ce que je crois, peut-être exactement dans le public cible qui s’intéresse à ce genre de film. Ainsi, lorsque vous passez par un autre OTT, vous êtes probablement lorsque le théâtre est perdu dans la traduction, car il y a tellement de choses entre les deux. Comme dans un théâtre, vous avez une certaine expérience de groupe, probablement sur un plan individuel, ce que vous aimeriez apprécier sera très différent par rapport à vous asseoir devant 200 personnes. Ensuite, les autres OTT auront également leurs propres sensibilités, leurs propres politiques, le type d’audience qu’ils souhaitent fidéliser. Aujourd’hui, nous avons une technologie disponible qui nous permet de faire des films en continu, nous pouvons avoir notre propre point de vente, comme avoir votre propre restaurant.

Quand ce projet de création de votre propre plate-forme OTT a-t-il vu le jour?

J’y réfléchis depuis un certain temps, en fait, bien avant que la pandémie ne nous frappe. Mais je cherchais beaucoup de sujets parce que vous avez besoin de suffisamment de matériel pour commencer quelque chose comme ça. Donc, je collectionne et rassemble cela depuis un certain temps. Et finalement, j’ai pensé que c’était le bon moment pour sortir.

Pendant la pandémie, de nombreuses personnes ont redécouvert vos projets antérieurs à savoir ‘Rangeela‘,’Satya‘,’Compagnie‘et d’autres films. Qu’avez-vous à dire sur l’impact que vos films ont créé au cours de ces années?

Je voudrais penser, quelque chose qui a eu un impact à un moment donné dans la vie réelle, par exemple, un cas classique, probablement l’exemple de la limite supérieure, je pense que c’est un parrain, qui remonte à près de 50 ans. Les générations continuent à le regarder encore et encore. J’ai rencontré une jeune fille d’environ 20 ans et elle a dit qu’elle adorait ‘Raat». Maintenant, je ne pense pas qu’elle soit née quand «Raat» a été créé. Je pense donc que tout ce qui a eu un impact est tenu de rester. C’est ce qui se passe dans la vie de tous les jours, d’ailleurs.

Vous avez été le pionnier de l’introduction de la pègre et plus encore du genre gangster dans les films. Qu’est-ce que vous aimez dans le genre que vous explorez depuis près de trois décennies maintenant?

Pour moi, je n’utilise pas le mot «soi-disant» gangster. Je ne pense pas avoir jamais pensé à ce mot quand je faisais ‘Satya‘, par example. Pour moi, il s’agit de personnes qui vivent des situations extrêmes et les décisions qu’elles prennent, ce qu’elles font, en font des personnes extrêmes. C’est comme une réaction en chaîne, c’est comme un cycle. Ce sont tous des gens ordinaires, mais ensuite ils s’impliquent dans quelque chose, ça change. C’est donc une étude des gens, l’étude des conflits des gens et des compulsions ou des circonstances pour en faire une étude, c’est ainsi que je regarde le film comme ‘Satya‘ ou alors ‘Compagnie». Je ne le qualifie pas de soi-disant film de gangsters.

C’est plus un drame humain. Ainsi, par exemple, la chose fascinante de D Company à propos de Dawood Ibrahim pour moi est que, dans chaque entreprise, chaque fois qu’un entrepreneur vient, il le regarde dans une vision que personne n’a probablement jamais faite auparavant. Il y avait des gans bon marché à Bombay dans les années 1980, mais Dawood avait la vision de faire de son gang une entreprise, c’est pourquoi elle s’appelle D Company.

Je ne pense pas que ce soit moins égal qu’un Bill Gates, Dhirubhai Ambani, bien que ce soient des sociétés légales, c’est une société illégale. Mais ce que cela ne peut pas enlever, c’est que la vision d’un homme peut changer quelque chose. Je suis fasciné par les gens, qu’il s’agisse de criminels, de gens normaux, de politiciens ou de tout ce qui ne fait aucune différence pour moi. J’étudie actuellement la race des animaux exotiques.

Au cours de ces nombreuses années, vous avez changé la donne pour de nombreuses personnes, notamment Manoj Bajpayee, Vivek Oberoi, Anurag Kashyap et bien d’autres. Où en est votre équation avec chacun d’eux maintenant?

Non, je veux dire, de temps en temps, nous sommes en contact parce que nous ne travaillons pas ensemble, il n’y a aucune raison pour que l’un d’entre nous se contacte. Probablement, quelque chose qu’Anurag voit et il m’envoie un message et je lui envoie aussi un texto. Au-delà de cela, il n’y a pas d’aspect régulier de se rencontrer et de parler, cela ne se produit pas du tout.

Parlez-vous à nouveau de collaborer?

Pas vraiment, parce que la raison en est des gens très forts et individualistes, je ne me connecte pas aux sensibilités d’Anurag à la mienne. Durant ‘Satya‘, il était juste en train d’écrire, il n’avait pas d’autre choix que d’écrire ce que je lui ai demandé d’écrire à cause de sa position à ce moment-là. Maintenant, il s’est fait un nom et il fait des films. Pourquoi voudrait-il faire ça? Il n’y a pas deux personnes fortement indépendantes d’esprit qui peuvent réellement collaborer et réaliser un projet, cela ne peut jamais arriver.

Et les acteurs?

Ouais, parce que je suis un réalisateur gérant un acteur, il n’y aura pas de conflit d’intérêts dans ce cas. Je suis en contact avec Manoj et nous travaillerons ensemble.

Parmi vos collaborateurs les plus fréquents se trouve Amitabh Bachchan, avez-vous discuté d’un projet avec lui après ‘Sarkar 3‘? J’ai l’intention de faire quelque chose avec lui. Mais cette pandémie peut complètement changer tous les plans. Donc, à moins que je n’y voie un certain angle, à un certain moment, je ne pourrai pas relancer l’idée.

Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, en particulier Twitter. Dans quelle mesure est-il devenu un outil important, en particulier pendant la pandémie?

Je pense honnêtement que cela fait beaucoup de bruit et ne mène vraiment nulle part. Finalement, ce qui se passera arrivera, je ne pense pas que les médias sociaux à eux seuls feront vraiment un point. Ils ont fait une énorme teinte et pleuré sur le problème de Sushant Singh Rajput. De même, tout le racket de la drogue de Bollywood s’est à nouveau calmé. Je pense qu’ils aiment juste faire du bruit sans même vraiment s’attendre à ce qu’il se passe quoi que ce soit.

Quand il s’agit de donner des opinions, vous appelez un chat un chat. Il y a une autre artiste Kangana Ranaut qui a récemment été suspendue de Twitter pour ses tweets. Qu’avez-vous à dire sur ses publications et la décision de Twitter de la suspendre?

Je voudrais réfléchir au contexte et tout l’intérêt est d’exprimer une opinion et Twitter est une entreprise privée, elle a ses politiques et quoi qu’elle soit, elle a aussi son droit. Je pense que cela arrive tout le temps, simplement parce que c’est quelque chose comme Twitter est devenu un phénomène récent et que nous le voyons pour la première fois. Cela équivaut à une action accélérée, c’est ainsi qu’il semble. Comme si Donald Trump peut être suspendu, cela peut arriver à n’importe qui.