La légende du rap DMX, connue pour être le summum de la scène hip-hop des années 90 et 2000, est décédée vendredi à 50 ans, selon une déclaration de sa famille donnée à l’Associated Press.

«Earl était un guerrier qui s’est battu jusqu’à la toute fin. Il aimait sa famille de tout son cœur et nous chérissons les moments que nous avons passés avec lui », a déclaré la famille, ajoutant que sa musique« a inspiré d’innombrables fans à travers le monde et que son héritage emblématique vivra pour toujours. »

Le rappeur, de son vrai nom Earl Simmons, a été transporté d’urgence dans un hôpital de White Plains, New York, le 2 avril après avoir subi une crise cardiaque.

Le 3 avril, l’avocat de longue date du rappeur basé à New York, Murray Richman, a déclaré à l’Associated Press que la star du hip-hop était sous assistance respiratoire, mais a déclaré qu’il ne pouvait pas confirmer les informations selon lesquelles DMX avait fait une surdose de drogue et n’était pas sûr de la cause de la crise cardiaque.

Les plans commémoratifs n’étaient pas encore établis.

Le rappeur des Ruff Ryders a lutté contre la toxicomanie dans le passé et a été pour la dernière fois en cure de désintoxication en 2019 après avoir passé un an en prison pour évasion fiscale, pour laquelle l’IRS le poursuivait depuis 2005.

«Dans son engagement continu à donner la priorité à la famille et à la sobriété, DMX s’est enregistré dans un centre de désintoxication», a lu à l’époque une déclaration sur Instagram de DMX. « Il s’excuse pour ses émissions annulées et remercie ses fans pour leur soutien continu. »

Il a fait sensation dans la musique rap pour la première fois en 1998 avec son premier album studio «It’s Dark and Hell is Hot», qui a fait ses débuts au premier rang du palmarès Billboard 200. L’album qui se vend à plusieurs reprises était ancré par plusieurs succès, dont «Ruff Ryders ‘Anthem», «Get At Me Dog» et «Stop Being Greedy».

Le rappeur avait quatre autres albums en tête des charts, dont «… And Then There Was X», «Flesh of My Flesh, Blood of My Blood», «The Great Depression» et «Grand Champ». Il a sorti sept albums et remporté trois nominations aux Grammy Awards, dont des hochements de tête pour « Party Up (Up in Here) ».

DMX a également construit une carrière d’acteur. Il a joué dans le film de 1998 «Belly» et est apparu dans «Romeo Must Die» quelques années plus tard avec Jet Li et la chanteuse Aaliyah. DMX et Aaliyah se sont associés pour la bande originale du film «Come Back in One Piece».

Le rappeur a également joué dans «Exit Wounds» avec Steven Seagal et «Cradle 2 the Grave» avec Li.

DMX a plaidé coupable de fraude fiscale en 2017, mais a été libéré sous caution jusqu’à la condamnation jusqu’à sa révocation en 2018 après avoir omis d’obéir aux conditions de mise en liberté sous caution exigeant un traitement pour toxicomanie et voyageant avec un conseiller. Le juge de district américain Jed Rakoff a ordonné au rappeur d’attendre sa condamnation derrière les barreaux.

Rakoff a déclaré qu’on lui avait dit que le DMX avait été testé positif à la cocaïne, aux opiacés et à l’oxycodone et qu’il s’était rendu à Saint-Louis sans conseiller en toxicomanie après que Rakoff avait fait «des efforts extraordinaires pour répondre à ses besoins et désirs» afin que DMX puisse continuer à jouer et à gagner un revenu. pour soutenir ses 15 enfants.

Outre ses problèmes juridiques, DMX a travaillé pour aider les moins fortunés. Il a donné des conseils à un groupe d’hommes de Philadelphie lors d’une apparition surprise lors d’une réunion d’un groupe de soutien aux sans-abri en 2017 et a aidé une famille du Maine à faire ses achats pour la rentrée des classes quelques années plus tard.

Plus récemment, DMX a affronté son collègue rappeur Snoop Dogg lors de la série Web populaire « Verzuz » de Swizz Beatz et Timbaland en juillet 2020.

Contribuer: The Associated Press