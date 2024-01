« DMK files-3 » : Annamalai intensifie son attaque contre le gouvernement | Dernières nouvelles Inde

Le président de l’unité du Tamil Nadu du Bharatiya Janata Party (BJP), K Annamalai, a publié lundi la troisième partie des « dossiers DMK » contenant de fortes allégations contre la coalition de l’opposition, le bloc INDE, dans le cadre de l’enquête sur l’escroquerie 2G.

S'adressant à X, Annamalai a publié une conversation audio d'une minute censée être celle du chef du DMK TR Baalu ​​et de l'ancien chef des renseignements du Tamil Nadu, Jaffar Sait (IPS maintenant à la retraite)

S’adressant à X, Annamalai a publié une conversation audio d’une minute censée être celle du chef du DMK TR Baalu ​​et de l’ancien chef des renseignements du Tamil Nadu, Jaffar Sait (IPS aujourd’hui à la retraite), à ​​partir du moment où la prétendue escroquerie 2G a secoué le pays en 2010. 2011.

Dans le clip audio, dont HT n’a pas pu vérifier la véracité de manière indépendante, on entendrait Baalu ​​et Sait discuter du camouflage des raids du CBI avec une protestation des pêcheurs.

“C’est l’une des nombreuses cassettes qui révéleront la nature corrompue de l’Alliance INDI, qui portait un nom différent entre 2004 et 2014”, a déclaré Annamalai dans son message. “Au cours de l’enquête 2G, DMK et le Congrès ont décidé du calendrier des raids du CBI, ont délibérément manipulé les informations pour diluer l’enquête et ont modifié le processus à leur convenance”, a-t-il ajouté.

Le leader du BJP a intitulé son message « DMKFiles3 », ce qui fait partie de la série d’allégations de corruption qu’il a formulées contre les membres au pouvoir du DMK, dont le ministre en chef MK Staline. Le DMK a rejeté les allégations d’Annamalai et a déposé des plaintes en diffamation contre lui devant la Haute Cour de Madras.

Plus tard, lors de l’événement du 54e anniversaire du magazine Thuglak à Chennai, Annamalai : « Cette partie 3 sera plus longue. » « La première partie concernait les actifs du DMK et la deuxième partie concernait les actifs benami des fonctionnaires du DMK. Dans la troisième partie, nous avons essayé de montrer quel genre de parti est le DMK.»

Annamalai a ajouté que dans les prochains jours, ils diffuseront 11 autres enregistrements comprenant des conversations de l’ancien secrétaire en chef de l’État, un secrétaire personnel du ministre en chef de l’époque, sans nommer personne.

Certains ont souligné que certaines de ces conversations avaient été publiées il y a dix ans. « Laissez-le libérer ce qu’il veut. Personne ne va l’arrêter », a déclaré lundi le ministre des ressources en eau de DMK, Durai Murugan. Le DMK n’a pas fait de commentaires supplémentaires.

Annamalai a publié la première partie des « fichiers DMK » en avril dernier. En dernier lieu, le ministre en chef de May, Staline, a intenté une action en diffamation contre Annamalai pour recours à la mauvaise volonté politique. Annamalai a affirmé que Staline avait reçu ₹200 crores comme fonds électoral en 2011 auprès d’une société américaine, Alstom, après l’avoir favorisée pour un appel d’offres pour un projet Metro Rail cette année-là. Le chef du BJP a également accusé les hauts dirigeants du DMK, notamment Kanimozhi Karunanidhi, Udhayanidhi Stalin, TR Baalu, KN Nehru, K Ponmudy et Kalanidhi Maran, de détenir des actifs d’une valeur d’une valeur ₹1,34 millions de lakh.

Peu après la conférence de presse d’Annamalai, le DMK au pouvoir lui avait envoyé une notification légale exigeant des excuses publiques et réclamé des dommages-intérêts à hauteur de ₹500 millions. Par la suite, chacun des dirigeants du DMK nommés par Annamalai lui a adressé des mentions légales.

En août dernier, Annamalai a remis au gouverneur RN Ravi deux malles en argent contenant des documents qui, selon lui, constituent des preuves contre huit ministres du gouvernement DMK au pouvoir, pour la corruption à hauteur de ₹5 600 milliards.