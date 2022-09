Eh bien, nous savons qui pleurera et continuera à pleurer chaque fois que Donald Trump donnera un coup de pied dans le seau…

L’équipe de tournage de TMZ a rattrapé le comédien DL Hughley hier après que la nouvelle ait éclaté que le monarque la reine Elizabeth II avait emporté près d’un siècle de péchés dans l’au-delà. L’empire britannique est responsable de certains des pires crimes contre l’humanité, en particulier contre les Noirs en Afrique, et ce genre de comportement ne vous procurera pas beaucoup d’empathie à votre mort. De nos jours, chaque fois qu’une personnalité publique polarisante décède, il y a généralement deux réactions, celles qui trouvent d’une manière ou d’une autre du chagrin et de la tristesse, feintes ou non, et celles qui sortent leurs meilleures chaussures de danse et Tootsie Slide sur la tombe de ladite personne.

Hughley joue pour l’ancienne équipe.

Interrogé sur ceux qui lâchent des bombes post-mortem de critiques contre sa majesté, M. Bleeding Heart a sauté sur sa tribune et les a essentiellement appelés des goules sans âme qui manquent de respect et d’humanité. Écoutez-le par vous-même dans la vidéo ci-dessous.





L’idée de “ne dites pas du mal des morts” ressemble toujours à un voyage de culpabilité pour amener les gens à agir comme si la personne décédée n’était plus une merde juste parce qu’elle est morte. Au contraire, ma chérie. Le statut de vie ne détermine pas et n’a jamais déterminé la valeur d’une personne. Leurs actions, cependant, le font. Si vous ne voulez pas que Milly Rockin ‘sur votre pierre tombale, il est préférable de vivre une vie qui consiste à aider les gens et à montrer de l’amour plutôt que de passer un temps précieux à les dominer avec violence et assujettissement.

On dirait que la reine a choisi sa voie, voici les résultats. C’est comme ça. Ce que vous dites? Êtes-vous d’accord avec DL ou non ?