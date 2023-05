DK Shivakumar rencontre le chef du Congrès, Siddaramaiah’s Turn Next Amid Tussle

Le suspense du Karnataka sur le poste de ministre en chef après la victoire catégorique du Congrès semble se diriger vers une conclusion avec le chef du parti Mallikarjun Kharge qui programme des réunions avec les deux prétendants ce soir. La réunion avec le chef de la partie étatique DK Shivakumar est actuellement en cours. L’ancien ministre en chef Siddaramaiah est le suivant – leur réunion est prévue à 18 heures.

M. Shivakumar a clairement indiqué qu’il ne reculerait pas dans la rivalité tendue avec Siddaramaiah. Mais il a déclaré qu’il n’aurait pas recours au « backstabbing ou au chantage », quelle que soit la décision du parti. Il a également exclu de démissionner.

Siddaramaiah a passé une grande partie de la journée d’hier à Delhi, où il a rencontré des hauts dirigeants du Congrès au milieu des spéculations selon lesquelles il est plus proche de la ligne d’arrivée que son jeune collègue. « Attendons de voir. Je ne sais pas », a-t-il dit aux journalistes avec prudence, en demandant quand il y aurait une annonce.

Hier, la direction du parti a été informée par l’équipe d’observateurs des opinions des députés nouvellement élus. M. Kharge et les hauts dirigeants Rahul Gandhi et KC Venugopal ont ensuite eu des entretiens sur la question épineuse du poste le plus élevé, qui pourrait affecter les perspectives du parti lors des élections générales de l’année prochaine.

Se contenter de l’un des deux prétendants peut conduire à s’aliéner l’autre, ainsi que sa base de soutien – à l’intérieur et à l’extérieur du parti.



Dans le cas de DK Shivakumar, cela pourrait signifier une grande partie des Vokkaligas politiquement cruciaux. Dans le cas de M. Siddaramaiah, cela pourrait signifier un groupe de députés qui le soutiennent, et la plate-forme AHINDA — — une vieille combinaison sociale de minorités, d’autres classes arriérées et de Dalits, qui avaient voté en masse pour le Congrès.

Des sources ont déclaré que le parti pourrait annoncer le nom du prochain ministre en chef du Karnataka au cours des prochaines 24 heures.

La communauté politiquement cruciale de Lingayat, quant à elle, a revendiqué le poste de ministre en chef. Dans une lettre adressée au président du Congrès Mallikarjun Kharge, le All India Veerashaiva Mahasabha a souligné que 34 des 46 dirigeants Lingayat alignés par le Congrès ont gagné. « Nous exhortons maintenant le parti du Congrès à donner une chance / à envisager (un) leader de la communauté Veerashaiva Lingayat pour le poste de ministre en chef », ont-ils écrit.

M. Shivakumar est arrivé à Delhi cet après-midi après avoir annulé sa visite hier soir, invoquant une infection à l’estomac. « Le parti est mon dieu… Nous avons construit ce parti, j’en fais partie et je ne suis pas le seul dans ce cas », a-t-il déclaré avant de s’envoler de Bangalore.

« Nous avons construit ce parti (le Congrès), nous avons construit cette maison. J’en fais partie… Une mère donnera tout à son enfant », a-t-il ajouté, indiquant qu’il s’attendait à ce que le parti le récompense pour son rôle. dans la victoire du Congrès au Karnataka.

Mais il a répété qu’il ne se rebellerait pas. « Si le parti le veut, il peut me confier la responsabilité… La nôtre est une maison unie, notre nombre est de 135. Je ne veux diviser personne ici. Qu’ils m’aiment ou non, je suis un homme responsable. Je ne poignarderai pas dans le dos et je ne ferai pas de chantage », a affirmé M. Shivakumar.

Lors des sondages tenus la semaine dernière, le Congrès a remporté une nette majorité au Karnataka, terminant avec 135 sièges sur les 224 membres de l’assemblée. Ses célébrations ont cependant été tempérées par l’anxiété suscitée par le concours Siddaramaiah contre Shivakumar pour le poste le plus élevé, qui s’éternise pour le troisième jour sans solution.

M. Siddaramaiah, 75 ans, est un ancien ministre en chef et M. Shivakumar, 61 ans, est le chef du parti au Karnataka. Les deux prétendent avoir une majorité de députés soutenant leur revendication au poste de ministre en chef.

Alors que M. Siddaramaiah est considéré comme un leader avec un attrait de masse et a terminé un mandat complet en 2013-2018, M. Shivakumar est connu pour ses solides capacités d’organisation et est considéré comme ingénieux et dépanneur du Congrès pendant les périodes difficiles.

Des sources proches de M. Shivakumar insistent cependant sur le fait que M. Siddaramaiah n’a « jamais été un homme de parti et n’a jamais remporté d’élections pour le parti ».