DK Metcalf suit le rythme des sprinteurs de calibre olympique pour ses débuts sur piste

DK Metcalf a terminé dernier de sa course de 100 mètres aux USA d’athlétisme, dimanche après-midi.

Mais lors de sa première incursion dans le sprint professionnel, le receveur large des Seahawks de Seattle a néanmoins tenu bon.

Après s’être aligné aux côtés d’espoirs olympiques et de pros chevronnés, Metcalf a couru le 100 mètres en 10,37 secondes dimanche, terminant 15e sur 18 concurrents dans les manches préliminaires et 0,41 seconde derrière le vainqueur final, Cravon Gillespie.

Metcalf, 23 ans, n’a pas couru assez vite pour s’assurer une place dans la finale de dimanche. Mais il a quand même tourné dans un temps impressionnant pour un joueur de la NFL de 6 pieds 4 pouces et 235 livres qui n’avait pas participé à une compétition sur piste depuis le lycée et qui courait ce qu’il a décrit comme sa première course de 100 mètres.

« Personnellement, ce fut une bonne expérience », a déclaré Metcalf lors d’une conférence de presse après la course. « Quiconque a une opinion différente, vous avez droit à votre propre opinion. Mais je pense que j’ai bien fait pour moi-même. »

Originaire du Mississippi qui a joué au football universitaire à Ole Miss, la vitesse de Metcalf a soulevé des sourcils quand il a couru le tableau de bord de 40 verges à la moissonneuse-batteuse NFL en 4,33 secondes. Puis, la saison dernière, son tacle viral pourchassé de Budda Baker de l’Arizona a suscité un échange sur les réseaux sociaux avec USA Track and Field.

« Pour tous ceux qui demandent si nous avons une place libre dans notre équipe de relais pour (Metcalf), les joueurs de la NFL sont invités à venir tester leur vitesse contre la vitesse réelle l’année prochaine aux essais olympiques », a écrit l’USATF dans un tweet.

« Rendez-vous là-bas, » répondit Metcalf.

Le receveur du Pro Bowl a déclaré dimanche qu’il avait commencé à s’entraîner sur la piste il y a environ deux ou trois mois, après la fin de la saison NFL.

Interrogé sur ce qui l’a poussé à vouloir s’aligner contre un groupe de sprinteurs professionnels, Metcalf a répondu: « Pourquoi pas? »

« Juste une autre façon de tester mon corps, de me tester contre différents athlètes, en plus de m’entraîner au football toute la journée », a-t-il déclaré.

Dans les jours qui ont précédé dimanche, les athlètes américains sur piste ont déclaré qu’ils respectaient et saluaient la décision de Metcalf de concourir, mais ils étaient également ravis de montrer aux fans de la NFL et aux spectateurs occasionnels qu’il y avait une différence significative entre la vitesse de la NFL et la vitesse de la piste.

Et à la fin de la journée, alors que l’un des joueurs les plus rapides de la ligue terminait neuvième dans un peloton de neuf, cet écart était évident.

Metcalf a salué dimanche ses collègues concurrents comme étant « de classe mondiale » et a déclaré que sa décision d’essayer la piste n’avait rien à voir avec un manque de respect ou d’appréciation.

« Ce n’est pas parce que j’étais ici que je ne respecte aucun autre athlète ou sport », a-t-il déclaré. « Je me respecte et ce que je peux faire. »

Metcalf n’est pas le premier athlète à concourir au plus haut niveau des deux sports.

La receveuse large des Chicago Bears, Marquise Goodwin, a participé à des épreuves de sprint et s’est qualifiée pour les Jeux olympiques de Londres de 2012 en saut en longueur. L’ancien porteur de ballon des Lions de Detroit, Jahvid Best, a couru le 100 mètres pour le comté natal de son père, Sainte-Lucie, aux Jeux de Rio 2016. Et Renaldo Nehemiah était un haie de classe mondiale avant de passer trois saisons en tant que receveur large pour les 49ers de San Francisco au début des années 1980.

Metcalf a déclaré qu’il avait commencé à s’entraîner pour la course de dimanche dans le but de se qualifier pour les essais olympiques de cet été. Il aurait dû terminer la course en 10,05 secondes ou mieux pour gagner une place automatique aux essais, qui se tiendront à Eugene, Oregon.

Lorsqu’on lui a demandé s’il prévoyait de concourir à nouveau sur la piste plus tard cet été, Metcalf a dit qu’il en parlerait avec ses entraîneurs, ses entraîneurs et sa famille. Mais pour ce qui est de la suite – eh bien, il a une autre carrière à entretenir.

« Revenez au football, » dit-il avec un sourire. « Il est temps pour le mini-camp. »

Arrondir en forme

Avec les essais olympiques dans moins de six semaines, certaines des étoiles les plus brillantes de l’athlétisme américain commencent à se concentrer sur leurs épreuves principales et à se rapprocher de leur forme maximale.

Noah Lyles, le champion du monde en titre au 200 mètres, était l’un des nombreux favoris olympiques qui ont fait leurs débuts de la saison lors de leurs principaux événements aux Golden Games de l’USATF dimanche. Après avoir participé au 100 mètres lors d’une compétition le mois dernier, Lyles a couru le 200 et a dépassé Kenny Bednarek pour gagner avec un temps de 19,90 secondes.

« J’arrivais ici avec des attentes assez faibles », a déclaré Lyles. « Pour être honnête, je les (surpassais) tous. Je me sentais très fier de ce que j’ai fait aujourd’hui. »

Rai Benjamin, qui est l’un des favoris du 400 mètres haies, a également fait ses débuts dans cette épreuve dimanche et a établi un nouveau record au Hilmer Lodge Stadium avec un temps de 47,13. C’est le temps le plus rapide dans cette épreuve jusqu’à présent cette année.

Ailleurs, la médaillée olympique à neuf reprises Allyson Felix a couru le 200 mètres à l’extérieur pour la première fois cette saison et a terminé deuxième avec un temps de 22,26 secondes.

Richardson un nom à surveiller

Sha’Carri Richardson a fait tourner les têtes le mois dernier lorsque le joueur de 21 ans a couru le 100 mètres en 10,72 secondes – le sixième temps le plus rapide de l’histoire. Et elle a prouvé dimanche qu’une telle performance n’était guère un hasard.

Richardson, qui a remporté un championnat national individuel à LSU avant de devenir professionnelle, a réussi un temps de 10,74 dans sa première manche dimanche, puis a remporté la finale en exécutant un 10,77 dans un fort vent de face. Elle semble sur le point de rejoindre Marion Jones, Carmelita Jeter et Florence Griffith-Joyner en tant que seules Américaines à courir un temps inférieur à 10,7 au 100 mètres.

