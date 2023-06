DK Metcalf a fait une sérieuse réflexion sur lui-même tout au long de l’intersaison.

On lui a demandé d’être plus un leader vocal la saison dernière lors de sa quatrième campagne avec Seattle, mais selon le Pro Bowl, il a dépassé certaines limites en essayant d’être plus affirmé.

« Quand tu perds des gars comme Bobby [Wagner] et russe [Wilson]vous essayez de vous forcer à jouer des rôles que vous pensez pouvoir remplir », a déclaré Metcalf mercredi. « Ce n’était tout simplement pas mon rôle. »

Plusieurs événements ont incité Metcalf à croire qu’il devait évoluer vers une force plus franche dans le vestiaire. En plus de perdre des voix importantes à long terme, Metcalf a également signé une prolongation de contrat de 72 millions de dollars l’été dernier.

Mais les Seahawks ont signé un autre joueur de position de compétence pour une lourde prolongation en mars. Et selon Metcalf, Geno Smith – qui vient de rejoindre Seattle pour un contrat de 75 millions de dollars sur trois ans – assumera plus de responsabilités de leadership à sa place.

« C’est le rôle de Geno, d’être un leader vocal », a déclaré Metcalf. « C’est le quart-arrière. C’est lui qui appelle les jeux. C’est lui qui dit ‘Hut!' »

Pour la menace profonde de 6 pieds 4 pouces, il passera à un rôle qui donne l’exemple par ses actions.

« C’est moi qui m’adapte à mon rôle d’élever un jeune homme, de lui montrer ce qu’il faut pour être un professionnel », a déclaré Metcalf après le deuxième entraînement du minicamp des Seahawks. « Juste des choses que j’ai apprises de gars comme Bobby et Russ. Au lieu de le dire vocalement, juste de savoir moi-même – et s’ils veulent le faire avec moi, ils le peuvent. Et sinon, ils peuvent trouver leur chemin. «

Smith, qui sera probablement élu capitaine selon le Seattle Tribune, assume pleinement le poste.

« Je pense que dans tous les aspects de ma vie, chaque aspect d’être un quart-arrière, d’être un leader [I’ve grown most] » Smith, qui entame sa deuxième année en tant que starter de Seattle, a déclaré. » Évidemment, c’était un peu différent pour moi cette année par rapport à l’année dernière ou il y a 12 mois, mais je pense que la plus grande croissance pour moi est juste la perspective. J’ai juste plus de recul et j’apprends, je grandis, j’essaie juste d’être meilleur chaque jour. »

Quant au mentorat de Metcalf, il a une foule de receveurs de passes débutants mûrs pour l’instruction: le choix de première ronde Jaxon Smith-Njigba, Dee Eskridge, Cody Thompson, Dareke Young, Cade Johnson et Easop Winston. Ils ont également quatre recrues non repêchées au poste: Matt Landers, John Hall, Jake Bobo et Tyjon Lindsey.

Metcalf les guidera de la même manière que Wagner lui a appris en tant que recrue.

« Il ne m’a pratiquement rien dit. Il m’a juste fait savoir – il m’a dit qu’il allait s’entraîner. Soit j’allais me présenter, soit pas », a expliqué Metcalf.

« C’est donc ce que je fais avec les jeunes gars, leur montrant ce qui m’a aidé lors de mon année recrue, pour les aider. Je veux dire, je n’aurais jamais [led before]. Donc, c’était assez nouveau pour moi. Et je ne l’ai pas fait pour une raison, menant à ce point. Je suis un gars qui travaille dur et donne l’exemple. J’ai dépassé certaines limites (l’année dernière), alors que si j’allais juste donner l’exemple, ces limites ne seraient jamais atteintes. »

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Seattle Seahawks DK Metcalf Géno Smith