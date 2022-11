Djokovic va obtenir un visa pour jouer à l’Open d’Australie

MELBOURNE, Australie (AP) – Novak Djokovic devrait obtenir un visa pour jouer à l’Open d’Australie l’année prochaine malgré son expulsion très médiatisée en janvier.

L’Australian Broadcasting Corp. a déclaré mardi avoir confirmé des articles de journaux selon lesquels le ministre de l’Immigration avait annulé une période d’exclusion potentielle de trois ans pour Djokvoic.

L’Australian Border Force a précédemment déclaré qu’une période d’exclusion pouvait être levée dans certaines circonstances – et que chaque cas serait évalué en fonction de ses mérites.

Le bureau du ministre de l’Immigration Andrew Giles a refusé de commenter pour des raisons de confidentialité, ce qui signifie que toute annonce sur le statut de visa de Djokovic devrait provenir de la star du tennis serbe de 35 ans.

Le 21 fois champion du Grand Chelem en simple n’a pas été autorisé à défendre son titre à l’Open d’Australie cette année après une saga juridique tumultueuse de 10 jours sur son statut de vaccination COVID-19 qui a abouti à la révocation de son visa à la veille du tournoi.

Djokovic est arrivé à l’aéroport de Melbourne en tant que joueur de tennis le mieux classé au monde avec un visa qu’il avait obtenu en ligne et ce qu’il croyait être une exemption médicale valide aux lois strictes du pays pour les voyageurs non vaccinés, car il a été approuvé par Tennis Australia et le gouvernement de État de Victoria, qui accueille le tournoi.

La confusion régnait, générant des gros titres mondiaux. Il s’est avéré que cette exemption médicale lui a permis d’entrer dans le tournoi, ce qui exigeait que tous les joueurs, fans et officiels soient vaccinés contre le coronavirus, mais pas nécessairement pour entrer dans le pays. Il a été rejeté par l’Australian Border Force.

Alex Hawke, ministre australien de l’Immigration à l’époque, a utilisé des pouvoirs discrétionnaires pour annuler le visa de Djokovic pour des raisons de caractère, déclarant qu’il était un “talisman d’une communauté de sentiments anti-vaccins”.

L’Australie a changé de gouvernement et modifié ses règles frontalières cette année et, depuis le 6 juillet, les voyageurs entrants n’ont plus à fournir de preuve de vaccination contre le COVID-19. Cela a supprimé le principal obstacle à l’entrée pour Djokovic.

Cela lui a permis de demander au nouveau ministre de l’Immigration Andrew Giles de reconsidérer son statut de visa. En sa faveur, Djokovic a quitté l’Australie rapidement après la révocation de son visa et n’a pas publiquement critiqué les autorités australiennes.

Comme l’explique le site Web du ministère de l’Intérieur, les demandeurs dans la situation de Djokovic doivent expliquer par écrit aux autorités frontalières australiennes pourquoi la période d’exclusion devrait être annulée – “vous devez nous montrer qu’il existe des circonstances compatissantes ou impérieuses pour annuler votre interdiction de réadmission et vous accorder le visa.

Djokovic a indiqué lundi lors de la finale de l’ATP en Italie que ses avocats communiquaient avec le gouvernement australien en vue de sa participation à l’Open d’Australie du 16 au 29 janvier.

___

Plus d’AP Tennis : https://apnews.com/hub/tennis et https://twitter.com/AP_Sports

The Associated Press