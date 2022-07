Djokovic suscite des craintes à la retraite alors qu’il mise sur la gloire de Wimbledon

Novak Djokovic affronte Nick Kyrgios lors de la finale masculine de Wimbledon dimanche

Novak Djokovic poursuivra sa 21e victoire en Grand Chelem dimanche lorsqu’il affrontera le brandon australien Nick Kyrgios lors de la finale masculine de Wimbledon – mais le grand serbe admet que la pression est sur lui pour ajouter plus de titres à sa collection alors que sa carrière dans le top- niveau tennis commence à se détendre.

Djokovic peut devancer son rival de longue date Roger Federer dans les enjeux de tous les temps du Grand Chelem s’il peut continuer sa belle forme sous le soleil de Londres ce week-end, mais il dit que chaque tournoi va et vient, il en va de même pour ses chances de mettre un inattaquable mener au sommet de la liste de tous les temps du Grand Chelem.

L’Espagnol Rafael Nadal est actuellement en tête avec 22 – deux de plus que le Serbe, qui pourrait en théorie égaliser à l’US Open plus tard cette année, à condition qu’il soit autorisé à jouer l’événement en tant qu’individu non vacciné.

Djokovic a été expulsé d’Australie plus tôt cette année avant l’Open d’Australie après que des responsables eurent déterminé qu’il violait les règles Covid-19 du pays.

“Je ne sais pas combien d’occasions de Grand Chelem de remporter le trophée j’aurai encore, comme j’en aurai dans quelques jours», a déclaré Djokovic, 35 ans, à propos de sa confrontation avec Kyrgios.

“Je suis au courant de ce qu’il y a en ligne. Je veux dire, chaque match, chaque Grand Chelem que je joue à ce stade de ma carrière, il y a beaucoup en jeu. Donc, bien sûr, je l’aborde avec une attitude positive, une confiance en soi et une volonté de gagner. Il n’y a aucun doute là-dessus.

“Comment équilibrez-vous cela? Bon, c’est vraiment subjectif. Chaque joueur est différent. Je ne peux pas et je ne veux pas parler de tous les détails et routines que j’ai qui me font me sentir bien équilibré et préparé. Mais il y a des choses que je fais pour me préparer mentalement, émotionnellement et physiquement.

Djokovic sera le favori incontesté pour remporter une autre victoire en Grand Chelem sur le court central de Wimbledon dimanche, mais à Kyrgios, il affronte un adversaire qui mélange parfaitement le sublime et le surréaliste sur le terrain.

Le Serbe est cependant un vétéran et a laissé entendre qu’il savait à quoi s’attendre de Kyrgios et qu’il ne serait pas victime des jeux d’esprit de l’Australien qui ont même affecté Stefanos Tsitsipas lors des tours précédents.

“Sur le terrain, beaucoup de choses peuvent arriver,” il a dit. “Il se passe tellement de choses, de pression et d’attentes. Parfois, vous êtes capable de le gérer mieux que votre adversaire ; parfois non.

“Chaque joueur qui sort sur le terrain doit s’adapter, s’adapter et accepter les circonstances et trouver des solutions pour gagner un match de tennis.” il a dit.

“Pour moi, c’est sans doute à un niveau différent parce que je dois faire face à différentes choses qui sont également en dehors du terrain, la foule étant peut-être du côté de mes adversaires la plupart du temps.

“C’est une chose à laquelle j’ai été habitué tout au long de ma carrière. Plus vous vivez ce genre de situations, pas mieux vous vous sentez, mais simplement plus vous vous sentez préparé. Vous savez à quoi vous attendre. Il s’agit toujours de mieux gérer ses propres nerfs que peut-être que son adversaire n’est le sien. Cette bataille interne est toujours la plus grande.”

Cela dit, Djokovic semble confiant qu’il peut résister à tout ce que Kyrgios lui lance ce week-end – mais s’il veut remporter ce qui serait son septième titre à Wimbledon, cela ne viendra probablement pas sans passer un test que tous Kyrgios ‘ les adversaires ont lamentablement échoué jusqu’à présent.

Et il n’aura pas beaucoup plus d’opportunités non plus.