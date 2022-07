Djokovic survit à Kyrgios pour remporter la dernière couronne de Wimbledon (VIDEO)

Novak Djokovic a remporté dimanche son 21e titre du Grand Chelem en carrière sous le soleil de Londres

Novak Djokovic a battu Nick Kyrgios après quatre sets passionnants pour remporter son septième titre à Wimbledon lors d’une confrontation acharnée au All England Club dimanche.

La star serbe a perdu le premier set mais est revenue en trombe pour remporter les trois suivants, devançant un Kyrgios fougueux dans les affres finales du match pour remporter sa 21e couronne du Grand Chelem – et sa première depuis qu’il a battu Matteo Berrettini lors de la finale de l’année dernière.

Le résultat quand tout a été dit et fait a vu Djokovic remporter le trophée par un score de 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 – mais les premiers échanges ont suggéré qu’il pourrait y avoir un choc sismique sur les cartes à SW19 .

Le jeu de service de puissance tant vanté de Kyrgios a lancé l’Australien dans une avance rapide, Djokovic luttant pour contenir un éventail d’as qui ont sifflé par lui. Il n’y a pas eu de répit non plus sur le deuxième service, Kyrgios présentant sans doute les seconds services les plus puissants vus sur le court central depuis les jours grisants de la domination de Pete Sampras dans les années 1990.

Le court central se relève pour l’un de ses grands champions Toutes nos félicitations, @DjokerNole ​👏​#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/RAm2mm56pS – Wimbledon (@Wimbledon) 10 juillet 2022

Mais il ne fallut pas longtemps avant que Djokovic commence à montrer son propre art. Dès les premiers échanges du deuxième set, il semblait qu’il avait commencé à comprendre les jeux de service de Kyrgios, et le match est tombé dans un rythme avec lequel il était plus à l’aise.

Le fougueux Kyrgios a fait de son mieux pour suivre le rythme, mais ses coups de gueule occasionnels contre le public (et même sa propre équipe de soutien) ont suggéré qu’il sentait que sa toute première finale de Grand Chelem lui glissait entre les doigts.

En fin de compte, il avait raison – et une dame malheureuse (et apparemment assez vocale) assise dans la foule a subi le plus gros de la colère de Kyrgios alors que l’Australien demandait à l’arbitre qu’elle soit expulsée – le résultat, a-t-il dit, de sa décision de consommer “environ 700 verres » .

Nick Kyrgios est de retour en train de déchirer une spectatrice « ivre de sa tête » 😂 #Wimbledon pic.twitter.com/pVFhgmV7RQ — Joshua Sanchez (@joshnsanchez) 10 juillet 2022

Des interjections comme celles-ci sont une pratique courante lors d’un match de Nick Kyrgios, mais cette fois-ci, il s’agissait d’un package qui contenait également du tennis à couper le souffle, et même son désormais célèbre coup entre les jambes.

Le premier set a même eu un service sous les bras de Kyrgios; un tir qui a provoqué un halètement audible dans le court central bondé. À une autre occasion, un sublime amorti a déconcerté Djokovic, incitant l’as serbe à applaudir en direction de Kyrgios.

Mais la clé du match a été la capacité de Djokovic à lire son adversaire et à emporter sa meilleure arme – ce service tonitruant qui est la pièce maîtresse de son arsenal. Une fois que cette menace a été traitée, Djokovic a froidement placé son adversaire dans des rallyes plus longs, l’éloignant de la ligne de base avant de viser des tirs à visée laser sur les lignes de tramway.

Au moment où le bris d’égalité du quatrième set a eu lieu, il est apparu qu’il s’agissait de «quand» et non de «si», et Djokovic a de nouveau triomphé sur la plus grande scène du sport.

Cette victoire le place un derrière Rafael Nadal dans la liste de tous les temps des victoires en Grand Chelem, et le place également aux côtés de Bjorn Borg, Pete Sampras et Roger Federer comme le seul homme à avoir remporté quatre titres de Wimbledon d’affilée.

Une interview de champion qui avait un peu de tout 😀 Entendu de @DjokerNoleaprès avoir remporté un autre titre de Wimbledon#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/v7sqCl7VPD – Wimbledon (@Wimbledon) 10 juillet 2022

“Nick – tu reviendras, pas seulement à Wimbledon mais en finale,” Djokovic a dit de son adversaire peu de temps après avoir récupéré le trophée.

“Je sais que c’est difficile de trouver des mots de consolation après une défaite aussi dure mais tu as montré que tu méritais d’être le meilleur au monde surtout sur cette surface, après ce tournoi, je te souhaite tout le meilleur.

«Je te respecte vraiment beaucoup, tu es un talent incroyable et maintenant tout commence à se mettre en place pour toi. Je n’aurais jamais pensé que je dirais autant de belles choses sur toi compte tenu de la relation. OK c’est officiellement une bromance.

“Le gagnant achète le dîner – c’est pourquoi il a perdu. Je ne sais pas si nous allons y arriver ce soir mais c’est le début d’une merveilleuse relation entre nous. Je n’ai pas répondu à la question de la boîte de nuit car ma femme était à côté de moi mais commençons par le dîner et les boissons.

«Je suis perdu des mots pour ce que ce tournoi et ce trophée signifient pour moi. Cela a toujours été et sera le plus spécial dans mon cœur. Cela m’a motivé à jouer dans ma petite station de montagne et j’ai vu Pete Sampras gagner et j’ai demandé à ma mère et à mon père de m’acheter une raquette.

“C’était ma première image du tennis – à chaque fois, cela devient plus significatif et je suis béni d’être ici avec le trophée.

“C’est le court de tennis le plus spécial au monde et quand vous marchez sur l’herbe intacte et que tout est tellement dirigé sur le tennis, la balle et la raquette des joueurs et il a le plus de reconnaissance au monde.”

Après une année qui l’a vu expulsé d’Australie avant d’avoir une chance de défendre sa couronne de l’Open d’Australie et de subir une sortie en quart de finale à Roland-Garros, la domination de Djokovic à Wimbledon ne montre aucun signe de ralentissement.

Et qui parierait contre lui pour prolonger à nouveau son héritage l’année prochaine ?