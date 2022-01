« Djokovic surveillera », déclare Medvedev alors qu’il vise à faire dérailler la candidature à l’histoire de Nadal

Daniil Medvedev dit qu’il s’attend à ce que Novak Djokovic soit à l’écoute dimanche lorsque le Russe affrontera Rafael Nadal en finale de l’Open d’Australie

Daniil Medvedev tentera d’empêcher Rafael Nadal de remporter un 21e titre record du Grand Chelem lorsque la paire s’affrontera lors de la finale de l’Open d’Australie dimanche – et le Russe dit qu’il s’attend à ce que Novak Djokovic, absent, surveille de près.

Medvedev a battu la quatrième tête de série grecque Stefanos Tsitsipas lors d’un match tumultueux à Melbourne pour organiser une finale contre Nadal, qui avait vaincu Matteo Berrettini lors de sa demi-finale plus tôt vendredi.

La confrontation de dimanche verra Nadal viser un 21e titre record du Grand Chelem – ce qui le placerait devant les grands rivaux Djokovic et Roger Federer dans le classement de tous les temps.

Medvedev, quant à lui, disputera une quatrième finale de Grand Chelem de sa carrière.

Le Russe est le champion en titre de l’US Open après avoir battu Djokovic lors de la finale à New York l’an dernier.

Mais Medvedev a perdu ses deux autres finales précédentes aux Majors – d’abord contre Nadal dans une épopée en cinq sets à l’US Open en 2019, puis en deux sets contre Djokovic à Melbourne l’année dernière.

Medvedev et Nadal se sont rencontrés lors d’une épopée finale de l’US Open en cinq sets en 2019. © Corbis via Getty Images





Cette fois-ci, en Down Under, Nadal et Medvedev peuvent profiter de l’absence de Djokovic, dont l’expulsion d’Australie dans une dispute sur les visas et les vaccins a éclipsé le début du tournoi.

Après avoir battu Tsitsipas, Medvedev a suggéré que Djokovic serait collé à l’écran de télévision pour regarder la finale de dimanche, où Nadal pourrait surpasser le grand serbe dans les couronnes du Grand Chelem.

« Je vais rejouer l’un des plus grands, et ce qui est drôle, c’est que je vais rejouer quelqu’un qui va pour le 21e Chelem », a déclaré Medvedev, qui a empêché Djokovic d’atteindre le point de repère avec sa victoire sur le Serbe à New York en septembre dernier.

« Donc je suppose que la dernière fois que Rafa regardait près de la télé [when I played Djokovic], je ne sais pas qui il encourageait, et je pense que Novak regardera celui-ci dans deux jours également.

« Les finales du Grand Chelem sont spéciales, et bien sûr je me souviens du match avec Rafa à l’US Open, c’était mon premier, nous avons joué cinq heures ou quelque chose comme ça », a ajouté la deuxième tête de série russe.

Daniil Medvedev dit qu’il regardera la finale d’Ash Barty – mais seulement après que Jim Courier se soit tordu le bras ! 🤣🤣#AusOpen – en direct sur Channel 9 et 9Now. En direct et sur demande sans publicité sur Stan Sport pic.twitter.com/hEmjIzS2eN – Le vaste monde du sport (@wwos) 28 janvier 2022

Malgré son remarquable bilan de carrière, Nadal est cette fois-ci une sorte de finaliste surprise à Melbourne, ayant raté les cinq derniers mois de la saison dernière en raison d’une blessure au pied et souffrant d’une infection à Covid en décembre qui a jeté le doute sur sa participation en Australie.

Mais le joueur de 35 ans a retrouvé la forme et la forme physique au bon moment, restant invaincu en neuf matches jusqu’à présent en 2022 et dépassant la septième tête de série Berrettini avec un tennis sensationnel vendredi.

Nadal est maintenant six fois finaliste à Melbourne, mais n’a remporté qu’une seule de ses cinq apparitions précédentes dans la pièce maîtresse, en 2009.

Medvedev, quant à lui, a cité l’esprit combatif de Djokovic comme source d’inspiration dans sa victoire épique en cinq sets contre le Canadien Felix Auger-Aliasimme en quart de finale plus tôt dans la semaine à Melbourne.

La victoire en demi-finale du numéro deux mondial russe contre Tsitsipas n’a pas été sans incident alors qu’il s’est affronté avec l’arbitre Jaume Campistol, accusant l’officiel d’avoir permis au Grec de recevoir l’entraînement de son père en marge.

Après avoir fulminé que Campistol était « un petit chat » Medvedev a retrouvé son sang-froid pour remporter le match en quatre sets.

S’il battait Nadal dimanche, Medvedev, 25 ans, deviendrait le premier homme à suivre un premier titre du Grand Chelem avec une victoire lors de sa prochaine apparition dans un Major.

Il peut aussi devenir le premier Russe depuis Marat Safat en 2005 à remporter la couronne masculine à Melbourne.

« Je suis prêt, je sais que Rafa est un joueur très fort et je devrai montrer le meilleur de moi-même » a déclaré Medvedev alors qu’il envisageait le match avec Nadal.