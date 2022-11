Djokovic stupéfait par l’adolescent Rune en finale à Paris (VIDEO)

Holger Rune a riposté pour vaincre le Serbe en finale du Masters de Paris

Holger Rune, 19 ans, a sans doute remporté la plus grande victoire de sa carrière dimanche pour se défendre d’un set vers le bas pour détrôner Novak Djokovic, six fois champion du Paris Masters, lors d’une performance scintillante sur le court central dimanche.

L’espoir danois Rune a remporté la première victoire de l’ATP Masters 1000 de ce qui promet d’être une carrière chargée de trophées avec une victoire de 3-6, 6-3, 7-5 sur la superstar serbe, montrant un courage qui dément son parent inexpérience en cours de route.

Il semblait que Rune pourrait être vaincu par la situation après un départ sensiblement lent alors qu’il perdait le premier set contre Djokovic. Cependant, il a riposté à partir d’un score de 0/40 dans le premier match du deuxième set ainsi qu’un désavantage de 1-3 dans le décideur pour graver son nom sur le trophée et s’est annoncé comme nouveau candidat aux plus grands honneurs du sport dans le traiter.

La conclusion dramatique de la rencontre a vu Rune repousser six points de rupture tard alors que Djokovic tentait de décrocher ce qui aurait été son 39e titre de Masters 1000 – mais à chaque fois, Rune a pu creuser profondément et jouer un tennis époustouflant qui, même s’il ne l’a pas fait. ne pas l’exprimer sur le court, aurait sûrement impressionné Djokovic, l’un des plus grands joueurs de tennis de tous les temps.

Plus dur, mieux, plus vite, HOLGER 🏆 âgé de 19 ans @holgerrune2003 CHOC Djokovic décroche son premier titre en Masters 1000 à Paris !!#RolexParisMasters pic.twitter.com/C7Z2s7xWJn – Télévision de tennis (@TennisTV) 6 novembre 2022

✨ HOLGER’S DREAM RUN(E) ✨@holgerrune2003 bat Djokovic 3-6 6-3 7-5 pour terminer une course remarquable vers son tout premier TITRE MASTERS 1000 !!#RolexParisMasters pic.twitter.com/xqAj2zXVql – Télévision de tennis (@TennisTV) 6 novembre 2022

Wawrinka, triple championne du Grand Chelem

Le n°10 mondial Hurkacz

No.9 mondial Roublev

N°1 mondial Alcaraz

Auger-Aliassime, numéro 8 mondial (sur une séquence de 16 victoires consécutives)

21x champion du Grand Chelem et 6x champion de Bercy Djokovic La plus grande course de titres JAMAIS ? 🏆 @holgerrune2003 pic.twitter.com/MW5HoeX7lV – Télévision de tennis (@TennisTV) 6 novembre 2022

Cette victoire garantit que Rune est le plus jeune champion de l’événement parisien depuis Boris Becker en 1986 lors de sa quatrième finale consécutive de l’ATP Tour et de sa 19e victoire lors de ses 21 derniers matchs.

Holger entrera dans le top 10 du classement pour la première fois lundi – et à en juger par les preuves de dimanche, il faudra faire quelque chose pour le déloger de l’échelon supérieur du jeu masculin.

“Cela signifie tout pour moi, une façon parfaite de terminer la semaine», a déclaré Rune après sa victoire. “C’est un privilège de partager le terrain avec Novak.

“C’était le jeu le plus stressant de ma vie», a-t-il ajouté à propos du décideur.

“Mon cœur était presque dans ma tête. Je commençais déjà à penser au tie-break. Je suis très fier d’avoir pu le finir.”

Djokovic, quant à lui, a été magnanime dans la défaite.

“Je ne suis pas content que tu m’aies battu, mais par contre je suis content pour toi car j’aime ta personnalité, tu es un gars très dévoué qui aime le tennis,” il a dit.

“Vous avez consacré beaucoup d’heures de travail acharné, cela porte ses fruits et votre avenir est prometteur.”