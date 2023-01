Djokovic soutient les joueurs russes

Le Serbe a déclaré que des interdictions ne devraient pas être imposées à des stars telles que Daniil Medvedev

Novak Djokovic a soutenu les droits des joueurs russes et biélorusses à participer au circuit mondial de tennis, malgré les interdictions généralisées imposées dans toute une gamme d’autres sports.

Le tennis fait partie des valeurs aberrantes du sport mondial après que les organes directeurs de l’ATP et de la WTA ont autorisé des joueurs tels que la star masculine russe Daniil Medvedev et l’as féminine biélorusse Aryna Sabalenka à continuer de participer à des événements majeurs.

La pièce maîtresse britannique Wimbledon a été l’exception parmi les tournois du Grand Chelem en 2022 lorsqu’elle a empêché les Russes et les Biélorusses d’apparaître – les organisateurs étant privés de points de classement et frappés de lourdes amendes par l’ATP et la WTA en réponse.

Il y a eu des suggestions dans les médias britanniques selon lesquelles les patrons du All England Lawn Tennis Club (AELTC) pourraient changer de position et lever l’interdiction russe et biélorusse en 2023 à la suite du contrecoup.

Apparaissant au tournoi international d’Adélaïde en Australie cette semaine, la star serbe Djokovic a déclaré que les Russes et les Biélorusses devraient participer à tous les plus grands événements de la tournée.

“Bien sûr, bien sûr, absolument” Djokovic aurait déclaré lorsqu’on lui a demandé s’il voulait voir tous les joueurs concourir à chaque Grand Chelem.

“J’espère [Daniil Medvedev] et d’autres joueurs russes, biélorusses pourront jouer partout », a ajouté le 21 fois vainqueur du Grand Chelem.

Djokovic lui-même a fait face à des restrictions l’année dernière, ayant été expulsé d’Australie il y a 12 mois consécutifs en raison de son statut de vaccin Covid.

Le joueur de 35 ans a ensuite été empêché de jouer à l’US Open en raison des règles d’entrée américaines sur les non-citoyens non vaccinés.

Djokovic est rentré en Australie après que le gouvernement a annulé son interdiction d’entrée de trois ans, et il a remporté son premier match en simple de la saison contre le Français Constant Lestienne lors de l’événement ATP 250 à Adélaïde mardi.

Djokovic affrontera ensuite un autre Français, Quentin Halys, en huitièmes de finale jeudi.

Ailleurs dans le tirage au sort, la paire russe Medvedev et Karen Khachanov se rencontreront en quarts de finale vendredi, le vainqueur affrontant potentiellement Djokovic en demi-finale.

Alors que Medvedev, Khachanov et leurs compatriotes peuvent concourir sous statut neutre sur le circuit ATP, ils ont été bannis des événements par équipe tels que la United Cup qui se déroule actuellement sur trois sites à travers l’Australie.

Medvedev a déclaré cette semaine qu’il était déçu de ne pas pouvoir participer au tournoi, mais qu’il était néanmoins heureux d’être à Adélaïde alors qu’il se prépare pour l’Open d’Australie à Melbourne plus tard en janvier.