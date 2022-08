Djokovic s’accroche aux espoirs d’entrée aux États-Unis après que Biden a dit d’intervenir

Le président américain a été prié d’accorder une dérogation spéciale à l’as serbe

Novak Djokovic dit qu’il n’a pas abandonné l’espoir de jouer au prochain US Open malgré les exigences d’entrée du vaccin Covid en Amérique, alors que des personnalités éminentes demandent au président Joe Biden d’intervenir.

Le vainqueur de Wimbledon, Djokovic, devrait rater son deuxième événement du Grand Chelem de l’année à Flushing Meadows en raison des règles qui stipulent que les non-citoyens non vaccinés ne sont pas autorisés à entrer aux États-Unis.

La situation survient plusieurs mois après son expulsion d’Australie avant l’Open d’Australie en janvier, encore une fois de suite sur son statut vaccinal.

Mais alors que la fenêtre de son entrée aux États-Unis se rétrécit, Djokovic a déclaré sur les réseaux sociaux qu’il gardait l’espoir d’un sursis alors qu’il poursuivait ce qui serait une quatrième couronne de l’US Open.

“Je voulais juste prendre un moment et vous dire à tous à quel point je suis reconnaissant de voir autant de messages de soutien et d’amour du monde entier ces jours-ci“, a écrit Djokovic à propos du soutien qu’il a reçu sur sa page Instagram personnelle.

“Je ne m’y attendais pas, et c’est pourquoi c’est si hallucinant. Je voulais juste vous dire merci.

“C’est spécial que les gens se connectent à ma carrière de tennis avec tant d’amour et de soutien et souhaitent que je continue à concourir.

“Je me prépare comme si je serai autorisé à concourir, en attendant de savoir s’il y a de la place pour que je voyage aux États-Unis. Doigts croisés!”

À ce stade de la saga croissante, il semble que seule une objection du plus haut niveau du gouvernement américain pourrait donner à Djokovic le droit de participer à l’événement – et c’est précisément ce que Robert Kennedy Jr, fils de son défunt père et neveu homonyme de l’ancien président John F. Kennedy, a demandé à l’actuel président américain Joe Biden de le faire.

“Il est temps de mettre fin aux politiques inefficaces et discriminatoires qui l’empêchent de concourir», a déclaré Kennedy, critique notoire des vaccins Covid-19, via The Express.

“Le champion de Wimbledon, déjà interdit de jouer à l’Open d’Australie en raison de son statut vaccinal, a affirmé qu’il était prêt à sacrifier la participation à des tournois pour préserver sa santé et son autonomie corporelle. La coercition ne devrait pas jouer un rôle dans ses décisions personnelles en matière de santé.”

La position de Kennedy a été reprise par la Serbia-American Voting Alliance (SAVA), un comité d’action politique qui affirme que le tournoi ne sera qu’une ombre de ce qu’il pourrait être si Djokovic est exclu en raison de sa position sur le vaccin Covid-19.

“L’US Open est le plus grand tournoi de tennis au monde, et ce ne sera pas ce qu’il est sans Novak Djokovic», ont-ils dit, par Politika.

“Compte tenu de la situation économique et de la crise à tous les niveaux, l’Amérique ne doit pas permettre que l’US Open ne se déroule pas dans toute sa splendeur et sa capacité, ce qui signifie l’arrivée de Novak Djokovic, qui a été sacré trois fois à l’US Open.

“Novak ne représente aucune menace pour la sécurité, est l’une des personnes les plus saines au monde en raison de sa vie disciplinée et sert de modèle et d’inspiration à des millions de personnes dans le monde.

“Il est dans l’intérêt de l’Amérique que le plus grand tournoi du monde accueille le meilleur joueur du monde, d’autant plus qu’il vient de remporter le septième Wimbledon à Londres..”

Djokovic reste à la poursuite du record de 22 titres du Grand Chelem de Rafael Nadal, et n’est actuellement qu’un seul derrière l’Espagnol.

