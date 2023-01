Djokovic remporte sa première victoire de la saison avant l’Open d’Australie (VIDEO)

La star serbe a commencé 2023 de la meilleure des manières

Novak Djokovic semble être en pleine forme avant son retour à l’Open d’Australie plus tard ce mois-ci après avoir battu le Français Constant Lestienne lors de son premier match en simple de 2023 à l’International d’Adélaïde.

Le Serbe était déjà apparu dans le tournoi en double, recevant un accueil bruyant de la foule australienne, à peine 12 mois après un scandale de visa qui l’a vu expulsé du pays après avoir enfreint ses exigences de vaccination Covid-19.

Il s’est ensuite vu imposer une interdiction de visa de trois ans, mais celle-ci a été annulée en novembre, lui permettant d’entrer dans le pays où il est neuf fois champion de l’Open d’Australie.

Mais si certains s’attendaient à voir un Djokovic rouillé à son retour Down Under, ils se sont beaucoup trompés car le vainqueur du Grand Chelem à 21 reprises a montré son arsenal varié alors qu’il naviguait devant Lestienne en deux sets (6-3, 6-2 ).

De vuelta en Australie 😎🦘 Novak Djokovic cumple en sa présentation en Adelaida et derrota a Constant Lestienne por 6-3 y 6-2. Su rival en 2da ronda será Quentin Halys.pic.twitter.com/S2AU4Bj7sC — Ivan Aguilar (@ivabianconero) 3 janvier 2023

#Adelaida | Novak Djokovic 🇷🇸 volvió al suelo australiano con un triunfo ante Constant Lestienne 🇫🇷 por 6-3 y 6-2 para avanzar a la segunda ronda del torneo. pic.twitter.com/Qpi4lLFPwE — Respiro Tenis (@Respiro_Tenis) 3 janvier 2023

Il a été impérieux avec ses coups au sol tout au long, et a même remporté des points sur 44% des premiers services de Lestienne, battant un joueur classé 65e au monde en seulement 75 minutes.

“Voir la salle comble pour mon premier match a définitivement été une très agréable surprise, et beaucoup de soutien, beaucoup d’amour“, a déclaré Djokovic par la suite, clairement ravi qu’il n’y ait eu aucune rancune après son accrochage avec les autorités australiennes l’année dernière.

“Cela m’a évidemment motivé et m’a permis de m’exprimer au mieux sur le terrain avec mon jeu.

“Je pense que j’ai joué un départ très solide et compétitif. Je pense que pendant six matchs, nous étions assez proches. Il avait aussi une balle de break. J’ai réussi à jouer solide dans les moments importants et j’ai été récompensé par le break, et après cela, je n’ai pas regardé en arrière. J’ai très bien joué dans le deuxième set.”

La compétition s’intensifiera à partir de ce moment, Djokovic semblant être sur une trajectoire de collision avec la septième tête de série sur son quart du match nul, le Canadien Denis Shapovalov.

Mais on soupçonne que tout cela n’est qu’une répétition générale pour le retour de Djokovic à Melbourne Park où, s’il remporte son dixième chelem, il égalisera sur la liste des vainqueurs du Grand Chelem de tous les temps avec son rival Rafael Nadal.