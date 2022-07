Djokovic remporte le 2e set pour égaliser la finale | Mises à jour de Wimbledon

WIMBLEDON, Angleterre (AP) – Les dernières nouvelles de Wimbledon (toutes les heures locales):

___

15h20

Novak Djokovic a remporté le deuxième set de la finale masculine de Wimbledon contre Nick Kyrgios pour égaliser le match à un set chacun.

Djokovic a remporté le set 6-3 après avoir rompu à l’amour pour une avance de 3-1 et a sauvé quatre balles de break lors du dernier match. Kyrgios a remporté le premier set 6-4.

Djokovic est à la recherche d’un septième titre à Wimbledon et d’un 21e titre du Grand Chelem au total. Kyrgios dispute sa première finale de Grand Chelem en carrière.

___

14h50

Shingo Kunieda a finalement remporté son premier titre à Wimbledon pour terminer un Grand Chelem en carrière en simple masculin en fauteuil roulant.

Le joueur japonais de 38 ans a battu le Britannique Alfie Hewett 4-6, 7-5, 7-6 (10-5).

C’est le 28e titre du Grand Chelem de Kunieda au total, mais il n’avait atteint qu’une seule finale de Wimbledon en quatre apparitions précédentes, terminant deuxième en 2019.

Il est le premier joueur masculin en fauteuil roulant à terminer un Grand Chelem en carrière et détient désormais les quatre titres majeurs en même temps après avoir remporté l’Open d’Australie et l’Open de France de cette année, ainsi que l’US Open de l’année dernière.

Hewett cherchait son sixième titre du Grand Chelem et son premier à Wimbledon. Il a également perdu en finale contre Kunieda à l’US Open de l’année dernière et à l’Open d’Australie de cette année.

___

14h40

Nick Kyrgios a remporté le premier set 6-4 contre Novak Djokovic lors de la finale du simple messieurs à Wimbledon.

Kyrgios a breaké pour une avance de 3-2 lorsque Djokovic a commis une double faute sur un point de break. Il a converti sa deuxième balle de set avec un as.

L’Australien dispute sa première finale de Grand Chelem en carrière. Djokovic est à la recherche d’un septième titre à Wimbledon et d’un 21e titre du Grand Chelem au total.

___

14h10

La finale masculine à Wimbledon entre Novak Djokovic et Nick Kyrgios a débuté sur le court central.

Djokovic tente de remporter un septième titre au All England Club et un 21e titre en simple du Grand Chelem au total. Kyrgios dispute sa première grande finale.

___

13h

Novak Djokovic jouera pour son septième titre à Wimbledon et son 21e titre en simple du Grand Chelem au total contre Nick Kyrgios sur le court central.

Djokovic a remporté les trois derniers championnats du All England Club. Kyrgios dispute une grande finale de tennis pour la première fois de sa carrière.

Kyrgios est 2-0 contre Djokovic mais ces deux matches étaient en 2017.

La finale du double dames aura lieu sur le court central après le match du simple messieurs. Les têtes de série Elise Mertens et Zhang Shuai affronteront les deuxièmes têtes de série Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova.

___

The Associated Press