Djokovic rejette les discussions sur la retraite

Le grand tennis ne suivra pas les traces du rival générationnel Roger Federer de si tôt

Novak Djokovic a déclaré qu’il ne suivrait pas son rival générationnel Roger Federer à la retraite car il ne se sent pas “assez vieux” faire cela.

Federer a attristé le monde du sport la semaine dernière en annonçant son départ du tennis à l’âge de 41 ans après avoir pris conscience de la “limites” son corps a placé sur lui.

Avec Djokovic âgé de 35 ans et Nadal 36 ans, la décision de Federer a soulevé des questions quant à savoir combien les deux autres membres des “Big Three” pourraient avoir laissé dans le réservoir.

Lire la suite Les adieux larmoyants de Federer et Nadal deviennent viraux (VIDEO)

Comme confirmé à la Laver Cup où Federer a fait une dernière apparition professionnelle en larmes aux côtés de Nadal dans une défaite en double de Team Europe contre Team World, cependant, Djokovic se sent toujours en pleine forme.

“Je ne me sens pas encore si vieux, pour être honnête, pour que ma carrière de tennis se termine”, a déclaré Djokovic aux journalistes samedi.

“Je sens toujours que mon corps me sert, m’écoute bien. C’est la clé, je pense, quand on arrive à plus de 35 ans », il ajouta.

Sans les coups de genou qui ont tourmenté Federer, ni les problèmes de pied qui ont gâché Nadal, Djokovic est sans doute le plus en forme des trois hommes et a expliqué comment il s’est adapté pour essayer d’assurer la longévité au plus haut niveau.



“Je ne joue pas autant que j’ai joué [a] il y a quelques années. Je veux atteindre le sommet des meilleurs tournois, [the] plus grands tournois du monde, qui sont des Grands Chelems et certains des plus grands événements ATP, jouant pour mon pays », dit Djokovic.

“C’est ce qui me motive le plus et m’inspire pour jouer le meilleur tennis. Je veux vraiment continuer. Je n’ai pas la fin de ma carrière à l’horizon pour le moment.

Lire la suite Djokovic n’a “aucun regret” sur la position du vaccin

“Je veux juste continuer tant que je me sens bien et que je peux rivaliser avec les jeunes, que je pourrais être l’un des candidats pour gagner des tournois du Grand Chelem”, il ajouta.

En battant Frances Tiafoe, demi-finaliste de l’US Open, âgée de 24 ans, 6-1, 6-3, Djokovic l’a prouvé dans une certaine mesure lors de la Laver Cup à Londres samedi.

Dimanche, cependant, il a perdu 6-3, 7-6 contre Felix Auger Aliassime, 22 ans, avant que Team World ne scelle le trophée pour la première fois lorsque Tiafoe a battu Stefanos Tsitsipas 1-6, 7-6, 10-8.