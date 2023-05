Djokovic regarde l’histoire alors que Swiatek lance la défense du titre

Novak Djokovic tentera de remporter un 23e titre record du Grand Chelem à Roland-Garros sans son ancien rival Rafael Nadal pour la première fois depuis 2004, tandis qu’Iga Swiatek tente de devenir la première femme à défendre le titre en 16 ans.

Le vétéran serbe Djokovic ne sera cependant pas le favori pour le titre, après avoir lutté contre une blessure au coude et échoué à dépasser les quarts de finale dans l’un de ses trois événements sur terre battue jusqu’à présent cette saison.

Carlos Alcaraz a remporté les Open de Barcelone et de Madrid en route pour succéder à Djokovic en tant que numéro un mondial, tandis que Daniil Medvedev est classé deuxième. pour Roland-Garros après son premier triomphe sur terre battue à Rome.

Mais Djokovic saura que c’est une énorme opportunité de rompre son égalité avec Nadal, 14 fois vainqueur de Roland-Garros, en tête de la liste de tous les temps de la plupart des titres en simple du Chelem masculin.

Le double champion a perdu huit de ses 10 rencontres à Roland-Garros avec Nadal qui manque l’édition de cette année en raison d’une blessure à la hanche qu’il a subie à l’Open d’Australie.

« Je sais que je peux toujours mieux jouer », a déclaré Djokovic après avoir perdu contre Holger Rune lors de l’Open d’Italie en huit derniers.

« Je suis vraiment impatient de travailler sur divers aspects de mon jeu, de mon corps, en espérant me mettre en forme à 100%. C’est le but.

Djokovic et Alcaraz sont les têtes de série pour se rencontrer en demi-finale après avoir été placés dans la même moitié du tirage au sort.

Le joueur de 36 ans devra peut-être également dépasser le champion du Monte Carlo Masters Andrey Rublev en quarts.

L’autre côté du tableau semble grand ouvert, avec Medvedev en forme la tête de série la plus élevée bien qu’il n’ait jamais dépassé les quarts de finale sur la terre battue parisienne.

Le Russe a perdu au premier tour lors de chacune de ses quatre premières visites avant de faire les quarts en 2021.

« Je n’aurais jamais pensé que je serais capable de faire ça (gagner un titre sur terre battue) », a déclaré Medvedev après avoir battu Rune lors de la finale à Rome.

« Mais je dois être honnête – un Grand Chelem est toujours plus grand. »

Le jeune en forme Rune, qui a fait une course surprise jusqu’aux quarts de finale de l’année dernière, pourrait affronter Casper Ruud dans les huit derniers lors d’un match revanche d’une rencontre de mauvaise humeur il y a 12 mois.

Ruud a ensuite été battu en finale par Nadal et a également perdu le match phare de l’US Open contre Alcaraz.

Mais le numéro quatre mondial norvégien a lutté pour la forme cette année, n’atteignant les quarts que dans deux des 10 tournois auxquels il a participé.

Stefanos Tsitsipas, qui a perdu la finale 2021 contre Djokovic après avoir été deux sets, sera parmi les prétendants probables mais n’a pas encore remporté de titre cette saison – le plus long qu’il ait dû attendre pour un trophée en une saison depuis 2018.

De nouveaux « trois grands » ?

La gagnante du simple féminin devrait faire partie du trio composé de la championne en titre Swiatek, de la gagnante de l’Open d’Australie Aryna Sabalenka et d’Elena Rybakina.

Ils ont remporté les quatre derniers titres du Grand Chelem entre eux et au moins l’un d’entre eux a participé à toutes les finales WTA 1000 cette saison.

Swiatek, qui aura 22 ans pendant le tournoi, sera la favorite alors qu’elle en chasse un troisième Roland Garrostriomphe et une première défense de titre féminine réussie depuis que Justine Henin a remporté son troisième Roland-Garros d’affilée en 2007.

La star polonaise s’est retirée de son quart de finale de l’Open d’Italie contre Rybakina en raison d’une blessure à la cuisse, mais s’est entraînée à Roland Garros mercredi.

La championne de Wimbledon Rybakina, classée quatrième, a déjà remporté les titres de Rome et d’Indian Wells en 2023 et pourrait affronter Swiatek dans le Roland Garros demi-finales.

« J’espère que je pourrai aller loin à Roland-Garros », a-t-elle déclaré. « J’ai de bons souvenirs en jouant là-bas.

« Maintenant que j’ai plus de matches sur terre battue, c’est un peu plus facile et (me donne) un peu plus de confiance. »

Parmi les autres espoirs de titre figurent la vice-championne de l’an dernier Coco Gauff, la tunisienne Ons Jabeur et la numéro trois mondiale Jessica Pegula.

