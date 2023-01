Djokovic reçoit un accueil chaleureux à son retour à Melbourne

MELBOURNE, Australie (AP) – Novak Djokovic a reçu un accueil chaleureux et enthousiaste à son retour à Melbourne lors d’un match d’exhibition contre Nick Kyrgios vendredi.

Djokovic a été expulsé avant l’Open d’Australie de l’année dernière en raison d’un problème de visa lié à son refus de dire s’il avait été vacciné contre le COVID-19.

Mais le nonuple champion de l’Open d’Australie a été autorisé à revenir pour le tournoi de cette année à partir de lundi parce que les exigences de vaccination ont été abandonnées par le gouvernement australien.

Après avoir apprécié ce qu’il a dit être une réponse “fantastique” des fans d’Adélaïde lors d’un tournoi la semaine dernière, Djokovic a admis qu’il ne savait pas comment il serait reçu à Melbourne un an après son expulsion.

Mais un Djokovic ému est entré dans une Rod Laver Arena à guichets fermés sous les acclamations de la foule de 15 000 personnes.

“C’est génial d’être de retour en Australie, de retour à Melbourne”, a déclaré Djokovic. “C’est le court et le stade où j’ai créé les meilleurs souvenirs de ma carrière de tennis professionnel.

“En 2008, c’était la première fois que je gagnais un Grand Chelem, c’était ici, et 15 ans plus tard, je suis de retour ici et je concoure au haut niveau. Je dois être très reconnaissant de cette opportunité d’être ici, alors merci les gars de m’avoir bien accueilli ce soir.

Djokovic n’a montré aucun signe du problème des ischio-jambiers qui l’a troublé ce mois-ci et a joué à plusieurs reprises devant la foule lors de l’exposition légère pour la charité.

Kyrgios s’est retiré des récents tournois United Cup et Adelaide International avec des problèmes de genou et de cheville et n’a pas joué de match sérieux depuis la fin de l’année dernière. Mais le meilleur joueur australien s’est bien comporté contre Djokovic, qui l’a battu lors de la finale de Wimbledon l’année dernière. Les deux pourraient se rencontrer en quart de finale à Melbourne Park.

Kyrgios affronte Roman Safiullin au premier tour tandis que Djokovic ouvre sa candidature pour un 10e titre de l’Open d’Australie contre Roberto Carballes Baena.

Pendant le match d’exhibition, Djokovic et Kyrgios ont livré des tirs astucieux, de fausses explosions et des interviews télévisées à mi-match. Ils ont pris un set chacun dans des conditions Fast4 avant de faire équipe avec des joueurs en fauteuil roulant et des juniors pour un tie-break du troisième set.

The Associated Press