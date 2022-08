Djokovic publie une déclaration à l’US Open

La star serbe ne se rendra pas à New York cette année, a-t-il annoncé

Novak Djokovic a confirmé qu’il ne participera pas à l’US Open de cette année après avoir été incapable de voyager en Amérique en raison de son statut de vaccin Covid.

“Malheureusement, je ne pourrai pas me rendre à NY [New York] cette fois pour l’US Open”, a écrit le Serbe dans un message sur les réseaux sociaux jeudi, tout en remerciant ses fans pour leurs messages de soutien.

“Bonne chance à mes amis joueurs ! Je vais garder la forme et l’esprit positif et attendre l’occasion de concourir à nouveau. À bientôt monde du tennis !” il a juré.

– Novak Djokovic (@DjokerNole) 25 août 2022