Djokovic prend sa revanche en battant le champion en titre Rune pour atteindre les demi-finales du Masters de Paris

PARIS (AP) — Novak Djokovic a pris sa revanche sur le champion en titre Holger Rune pour atteindre les demi-finales du Masters de Paris vendredi après une bataille de près de trois heures.

Le Danois a battu Djokovic en finale de l’année dernière mais n’a pas pu l’emporter cette fois. Djokovic a remporté le match des quarts de finale 7-5, 6-7 (3), 6-4.

Le mieux classé Djokovic, six fois champion du Masters de Paris, s’est qualifié pour le dernier carré pour la neuvième fois.

Rune a sauvé une balle de match alors qu’il était mené 5-4 dans le deuxième set et a joué un excellent bris d’égalité pour égaliser à un set chacun, mais Djokovic a élevé son niveau dans le match décisif, ne perdant que trois points sur son service.

Djokovic a obtenu un break précoce dans le troisième set, puis a joué de manière agressive pour garder Rune bien derrière la ligne de fond.

“C’était un match assez similaire à la finale de l’année dernière, c’était le match de tout le monde dans chaque set”, a déclaré Djokovic, tête de série.

« J’ai joué un terrible tie-break dans le deuxième set, probablement le pire de cette année. Mais encore une fois, merci à lui d’être resté mentalement fort et de jouer solidement. Nous avons des jeux similaires. Bougez bien, défendez bien et des joueurs polyvalents.

Djokovic a eu un échange houleux avec l’arbitre Renaud Lichtenstein vers la fin du deuxième set suite à un défi de Rune et a été hué par certaines sections de la foule animée de Paris après que le Danois ait remporté le bris d’égalité.

Le résultat a prolongé la séquence de victoires de Djokovic à 16 matches. Il rencontrera Andrey Rublev, cinquième tête de série, pour une place en finale. Rublev s’est rallié pour gagner 4-6, 6-3, 6-1 contre Alex de Minaur, qui a eu un forfait jeudi après Jannik Sinner s’est retiré du tournoi suite à une protestation contre le calendrier..

Plus tôt, Grigor Dimitrov avait réservé sa place en demi-finale avec une victoire 6-1, 4-6, 6-4 contre Hubert Hurkacz qui avait mis fin aux espoirs de son rival de se qualifier pour la finale de l’ATP.

Malgré 19 as, Hurkacz, 11e tête de série, a perdu son service à trois reprises lors de leur match de quart de finale. Il ne peut plus terminer parmi les huit meilleurs joueurs de la saison.

Dimitrov, 32 ans, a atteint le dernier carré du tournoi en salle pour la deuxième fois de sa carrière.

C’est la première fois depuis 2017 – l’année où il a remporté la finale de l’ATP – que Dimitrov atteint 40 victoires au niveau du circuit en une saison. Le Bulgare aura l’occasion d’améliorer ce record contre Stefanos Tsitsipas, septième tête de série, en demi-finale.

Dimitrov jouit d’une bonne forme, atteignant également les demi-finales du Masters de Shanghai le mois dernier.

“Mon corps se sent bien pour l’instant, c’est la chose la plus importante”, a déclaré Dimitrov, qui a converti ses trois balles de break. « Ma tête va bien. Si je suis capable de jouer ainsi de manière constante tout au long de chaque match, je me mets en mesure de faire mieux. Aujourd’hui, ce n’était pas différent.

Hurkacz a mal commencé mais s’est battu dur pour égaliser à un set chacun avant d’être brisé lors du septième jeu décisif.

“(Hurkacz était) définitivement en feu avec les services”, a déclaré Dimitrov. « Je savais à quoi m’attendre contre lui, mais je n’étais pas sûr d’avoir un répit. Je devais rester très concentré et chaque fois que j’avais l’opportunité de participer à un rallye, je devais faire quelque chose. Quelques points ont fait une énorme différence aujourd’hui.

Tsitsipas n’a eu aucun problème à battre Karen Khachanov 6-3, 6-4 pour remporter une 300e victoire en carrière et réaliser une troisième participation consécutive en demi-finale. Tsitsipas n’a pas encore perdu un set à Paris cette semaine.

