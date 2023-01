Djokovic organise la confrontation avec Medvedev

Le Serbe s’est assuré une place en demi-finale de l’International d’Adélaïde

Novak Djokovic affrontera le Russe Daniil Medvedev dans le dernier carré de l’International d’Adélaïde après que le Serbe a vaincu Denis Shapovalov en deux sets en quart de finale vendredi.

La tête de série Djokovic a battu le Canadien 6-3 6-4 en une heure et 55 minutes pour réserver un affrontement alléchant avec Medvedev, qui a remporté son quart de finale contre sa compatriote Karen Khachanov plus tôt dans la journée.

“Normalement, lorsque vous jouez à Daniil, vous devez être prêt à tenir la distance, physiquement, mentalement, en termes de jeu”, Djokovic a déclaré avant la rencontre de samedi avec la tête de série numéro trois russe.

“Il est définitivement l’un des meilleurs joueurs du monde depuis cinq ans. Il s’est imposé comme un vainqueur du Grand Chelem et un numéro un mondial, c’est donc quelqu’un que je respecte beaucoup. Nous avons eu des batailles incroyables au fil des ans et j’espère une autre bonne bataille demain.

Djokovic détient un avantage de 8-4 sur Medvedev dans leur record en tête-à-tête et a prévalu lors des trois dernières occasions où la paire s’est rencontrée – le plus récemment lors d’un concours épique lors de la finale de l’ATP à Turin en novembre.

Malgré le statut assez modeste d’Adélaïde International en tant qu’événement ATP 250, Djokovic et Medvedev l’utilisent comme mise au point importante pour l’Open d’Australie à Melbourne plus tard en janvier. Djokovic et Medvedev ont tous deux commencé 2023 avec intention, et aucun n’a perdu un set jusqu’à présent cette semaine.

Djokovic, 35 ans, est rentré en Australie après que le gouvernement a annulé une interdiction de visa de trois ans. L’interdiction a été imposée après que le vainqueur du Grand Chelem à 21 reprises a été expulsé en janvier dernier d’affilée en raison de son statut de vaccin Covid.

Djokovic est un record de neuf fois vainqueur de l’Open d’Australie et après sa victoire sur Shapovalov, il a maintenant accumulé 100 victoires dans le pays – subissant seulement dix défaites. Medvedev, 26 ans, est deux fois finaliste de l’Open d’Australie et a remporté son tout premier titre de circuit ATP dans le pays en 2018, lorsqu’il a remporté le Sydney International.