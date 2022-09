Djokovic n’a “aucun regret” sur la position du vaccin

Le grand tennisman a été contraint de rater deux tournois du Grand Chelem cette année

Novak Djokovic attend “nouvelle positive” sur la question de savoir s’il sera autorisé à jouer à l’Open d’Australie l’année prochaine, mais dit qu’il ne regrette pas sa position d’être non vacciné contre Covid-19 malgré deux tournois du Grand Chelem manqués cette année.

Le joueur de 35 ans s’est vu refuser la possibilité de défendre son Open d’Australie en janvier après avoir été expulsé par le gouvernement australien dans une rangée de vaccins.

Djokovic a été autorisé à participer à l’Open de France et à Wimbledon – remportant ce dernier tournoi – mais a de nouveau été écarté de l’US Open en raison des règles d’entrée américaines sur les étrangers non vaccinés.

S’exprimant avant la Laver Cup à Londres jeudi, Djokovic a été interrogé sur la probabilité de jouer à l’Open d’Australie en janvier.

Le pays a assoupli ses règles d’entrée pour tous les voyageurs en juillet, mais les lois australiennes stipulent généralement que toute personne expulsée ne peut pas présenter une nouvelle demande de visa pendant trois ans, sauf circonstances exceptionnelles.

Lire la suite Les fans de Djokovic protestent alors que la Maison Blanche écarte la question du vaccin

“Ce n’est vraiment pas entre mes mains en ce moment”, a déclaré Djokovic à propos de sa participation potentielle à Melbourne.

“J’espère donc que j’aurai des nouvelles positives.”

Concernant son absence à l’US Open, Djokovic a déclaré : “Je n’ai aucun regret.”

“Je veux dire, je me sens triste de ne pas avoir pu jouer [at Flushing Meadows]mais c’était une décision que j’avais prise et je savais quelles en seraient les conséquences. Alors je les ai acceptés, et c’est tout.

Après que Rafael Nadal ait pris deux devant Roger Federer et Djokovic sur 22 victoires en Grand Chelem avec des triomphes à l’Open d’Australie et de France, Djokovic en a récupéré un avec sa septième victoire à Wimbledon.

Bien qu’il ait passé plus de semaines en tant que numéro un mondial que quiconque dans l’histoire du classement ATP, Djokovic est actuellement septième en raison de son manque d’activité et aussi parce que Wimbledon a été privé de points de classement pour son interdiction des joueurs russes.

Lire la suite Djokovic rend hommage à son rival à la retraite Federer

Cherchant à mettre une année difficile derrière lui, Djokovic a semblé heureux d’être à la Laver Cup dans la capitale britannique, où Federer fera sa dernière apparition professionnelle dans un match de double avec Nadal vendredi.

“Je n’ai pas l’habitude de faire, évidemment au cours des 15 à 20 dernières années, des pauses plus longues entre les tournois, mais c’est comme ça”, Djokovic a accepté.

“C’est un peu la situation dans laquelle j’étais. Je suis juste excité de pouvoir jouer ici maintenant et la plupart des autres joueurs en salle [tournaments] pour le reste de la saison. »

Dans un régal pour les fans de tennis, Djokovic pourrait également s’associer à Federer et Nadal à un moment donné alors que leur équipe Europe affrontera Team World lors du tournoi de trois jours à Londres.