Djokovic manquera les événements américains en raison des exigences en matière de vaccins

Les autorités américaines ont prolongé l’obligation pour les non-ressortissants de se faire vacciner contre le Covid-19

Novak Djokovic semble sur le point de manquer les prestigieux événements de la tournée ATP à Indian Wells et à Miami après que les autorités américaines du voyage ont prolongé les exigences pour que les non-citoyens soient complètement vaccinés contre Covid-19 pour être autorisés à entrer dans le pays.

La Transportation Security Administration (TSA) des États-Unis a annoncé que sa politique resterait en place jusqu’au 10 avril au moins, ce qui signifie que Djokovic semble certain d’être exclu de la soi-disant étape “Sunshine Swing” de la tournée ATP en mars.

En dehors des quatre tournois du Grand Chelem, les tournois sur les courts durs d’Indian Wells et de Miami sont considérés parmi les plus importants du calendrier. Djokovic a été contraint de manquer les deux événements l’année dernière en raison de sa décision de ne pas se faire vacciner contre le coronavirus.

La star serbe a déclaré qu’il était prêt à renoncer à des opportunités de gagner des titres plutôt que de changer sa position sur le vaccin. Djokovic a insisté sur le fait qu’il n’était pas anti-vaccination, mais soutient qu’il doit y avoir une liberté de choix sur ce que les gens mettent dans leur corps.

Lire la suite Djokovic soutient les joueurs russes

Djokovic est actuellement en compétition à l’Adélaïde International en Australie – un pays dont il a été notoirement expulsé il y a 12 mois consécutifs en raison de son statut vaccinal. Le gouvernement australien a depuis assoupli ses conditions d’entrée pour les voyageurs étrangers, et il a été confirmé en novembre que Djokovic verrait son interdiction de visa de trois ans annulée. Cela a permis au joueur de 35 ans de concourir à Adélaïde et à l’Open d’Australie à Melbourne plus tard ce mois-ci.

Il n’y a pas d’exigences en matière de vaccins en place pour les tournois du Grand Chelem à Roland-Garros ou à Wimbledon, bien que l’extension de la politique de voyage américaine pourrait mettre en doute la participation de Djokovic pour l’US Open en août. C’était l’un des tournois que le vainqueur du Grand Chelem à 21 reprises a également été contraint de manquer la saison dernière.

Indian Wells, qui débute en Californie le 6 mars, porte le décompte important de 1 000 points de classement ATP – le même qu’à l’Open de Miami, qui commence le 20 mars.