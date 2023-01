Djokovic frappe les médias après la rangée du drapeau russe de son père (VIDEO)

Srdjan Djokovic a choisi de ne pas assister à la demi-finale de l’Open d’Australie de son fils vendredi

La star du tennis serbe Novak Djokovic a pris la défense de son père Srdjan après avoir été filmé aux côtés de supporters russes à la suite d’un match impliquant son fils à l’Open d’Australie cette semaine.

Des séquences vidéo sont apparues en ligne peu après le match de mercredi entre Djokovic et le Russe Andrey Rublev. Il montrait Srdjan Djokovic aux côtés d’un homme tenant le tricolore russe et portant un symbole «Z» sur sa chemise, qui est généralement associé aux troupes russes en Ukraine.

Les sous-titres de la vidéo suggéraient que Srdjan Djokovic avait fait une déclaration pro-russe dans le bref clip. Une interdiction d’afficher le drapeau russe a été introduite par Tennis Australia plus tôt dans le tournoi.

Cependant, Srdjan Djokovic a publié plus tard une déclaration pour dire qu’il avait été involontairement pris dans une manifestation pro-russe alors qu’il célébrait et posait pour des photos avec les partisans de son fils à Melbourne. Il a ajouté qu’il resterait à l’écart du match de demi-finale de Djokovic avec l’Américain Tommy Paul, qui a eu lieu plus tôt vendredi.

Un scandale a éclaté à l’Open d’Australie avec le père de Novak Djokovic, neuf fois champion, en train de poser avec des manifestants pro-guerre. pic.twitter.com/VO9oSGNlqE — Yasmina (@yasminalombaert) 27 janvier 2023

Une phrase utilisée par Djokovic Sr dans les images a été traduite par un soutien professant à l’opération militaire russe en Ukraine. Cependant, les médias serbes ont précisé plus tard que ses mots étaient en fait une façon courante de dire au revoir.

Suite à sa victoire contre Paul, qui verra Novak Djokovic disputer la dixième finale de l’Open d’Australie de sa carrière, le Serbe a admis que la fureur impliquant son père l’avait affecté pendant le match.

“Il est regrettable que la mauvaise interprétation de ce qui s’est passé ait atteint un niveau aussi élevé. Il y a eu beaucoup de conversations avec le directeur du tournoi, avec les médias et tout le monde», a déclaré Djokovic lors de sa conférence de presse d’après-match.

“Cela m’a touché, bien sûr, aussi. Je ne m’en suis rendu compte qu’hier soir. Alors, bien sûr, je n’étais pas content de voir that. »

Djokovic a pris une avance rapide dans son match avec Paul, seulement pour sembler inhabituellement perdre de son élan à la fin du premier set, offrant à son adversaire une voie de retour dans le match.

Cependant, il s’est finalement rallié et a remporté la victoire dans un badigeon en trois sets.

Avec le piège potentiel de la demi-finale navigué avec succès, Djokovic a tourné son attention vers les supporters russes qui, selon lui, avaient “abusé» son père, ainsi que les médias qui ont mal traduit les propos de son père.

Soyez témoin du calme et de la sérénité avec lesquels Djokovic traite avec un autre journaliste embêtant posant une question provocante. Cette fois à propos de son père. Non seulement Novak GOAT est sur le court de tennis, mais il est également un GOAT dans ses relations avec les médias. #Open d’Australie pic.twitter.com/KIZkAoEIjM — दिविर जैन (@divirj04) 27 janvier 2023

“La photo qu’il a faite, il était de passage. J’ai entendu ce qu’il a dit dans la vidéo. Il a dit, ‘Santé.’ Malheureusement, certains médias ont interprété cela d’une manière vraiment erronée.

“Il y avait beaucoup de drapeaux serbes autour. C’est ce qu’il pensait. Il pensait qu’il faisait une photo avec quelqu’un de Serbie.

“Il a été mal utilisé dans cette situation par ce groupe de personnes », a-t-il ajouté. “Je ne peux pas être en colère contre lui ou contrarié parce que je peux dire que ce n’était pas sa faute. Il est sorti pour célébrer avec mes fans, et c’est tout.

“Après cela, bien sûr, il s’est senti mal à cause de moi et il savait comment cela allait se refléter sur moi.”

Djokovic a également déclaré qu’il ne savait pas si son père assisterait à la finale de dimanche où il affrontera le Grec Stefanos Tsitsipas à la poursuite d’un dixième titre à l’Open d’Australie, d’une 22e victoire record en Grand Chelem et d’une 28e victoire consécutive au classement général à l’événement de Melbourne.